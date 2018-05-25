Ученые разгадают загадку лох-несского чудовища

Существует надежный и относительно новый способ определения того, какие виды животных обитают в определенной области - проверка окружающей среды на их ДНК (eDNA). В следующем месяце ученые используют эту технику, чтобы доказать или опровергнуть существование лох-несского чудовища, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Животные выделяют отходы, сбрасывают кожу, а части их генетического материала попадают в окружающую среду. Раньше ученые использовали анализ eDNA для идентификации мигрирующих рыб, выявления инвазивных моллюсков и получения ранних предупреждений о грибке Batrachochytrium dendrobatidis, убивающем лягушек. Теперь команда из Новозеландского университета Отаго собирается проанализировать eDNA всего, что живет в озере Лох-Несс.

Под руководством профессора Нила Геммелла исследователи возьмут образцы воды с трех разных глубин озера. В качестве контроля они используют воду из трех других близлежащих озер (Гарри, Ойч, Морар). Все образцы затем отправят в лаборатории в Дании, Франции, Новой Зеландии, США и Австралии. Источники образцов будут скрыты, поэтому технические специалисты не будут знать, какие из них поступили из озера Лох-Несс. Затем eDNA в образцах экстрагируют, секвенируют и сравнят с международными базами данных ДНК известных видов животных

Если в Лох-Нессе действительно есть "монстр", его ДНК может проявиться как тип, не найденный в других трех озерах. Эта ДНК может принадлежать известному виду, который ранее не регистрировали в озере (например, гигантскому сому) либо загадочному животному, которое никогда раньше не подвергалось секвенированию ДНК. В таком случае ученые все равно смогут определить класс животных, к которому оно относится.

"Поводом для этого исследования стал поиск доказательств существования лох-несского чудовища, но мы также извлечем из работы огромное количество новых знаний об организмах, которые населяют крупнейшее пресноводное озеро Великобритании", - говорит профессор Геммелл.

Сбор образцов воды планируется провести в июне, хотя окончательный анализ eDNA будет готов не раньше января 2019 года.

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