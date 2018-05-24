Всегда приятно оглянуться назад и окунуться в кинематографические архивы в поисках старых добрых фильмов.

Но если у вас есть немного больше свободного времени, чем обычно, обратите внимание на эти фильмы, снятые сравнительно недавно - за последние 15 лет, но уже успевшие занять свое заслуженное место рядом с культовыми произведениями. Day.Az со ссылкой на Bigpicture представляет читателям 15 современных фильмов, ставших классикой.

"Донни Дарко", 2001 год

Джейк Джилленхол, тогда еще не слишком известный актер, исполняет роль трудного подростка, которого после несчастного случая мучают видения о будущем. Также он открывает в себе способности управлять временем и судьбой. Фильм стал культовым, так как передал ту самую неуверенность в будущем, которую испытывает молодое поколение.

"Город Бога", 2002 год

Через жизнь главных героев, от их детства и взрослой жизни, мы можем взглянуть на трущобы Рио-де-Жанейро. В фильме снимались в основном непрофессиональные актеры, поэтому он отличается искренностью и реализмом.

"Вечное сияние чистого разума", 2004 год

Одна из самых оригинальных историй о любви за последние 15 лет. И одна из лучших работ Джима Керри, исполняющего роль Джоэла, который после разрыва со своей девушкой Клементиной (Кейт Уинслет) отправляется к врачу, специализирующемуся на стирании памяти, чтобы забыть о своей любви.

"Двойная порция", 2004 год

Режиссер Морган Сперлок обратил внимание на одну из проблем американского общества - ожирение населения - и направил камеру на сеть McDonald's, изменив наше мнение о фастфуде.

"Старикам тут не место", 2007 год

Братья Коэны создали современный вестерн в лучших традициях жанра, экранизировав роман Кормака Маккарти. Джош Бролин играет человека, который наткнулся на огромную сумму денег и пустился в бега, а Хавьер Бардем неподражаем в роли киллера-психопата.

"Рататуй", 2007 год

Мультфильм стоит смотреть не только детям, но и взрослым. Кажущийся на первый взгляд легкий сюжет о крысе, возомнившей себя шеф-поваром, на самом деле не так прост.

"Нефть", 2007 год

Пол Томас Андерсон представляет поистине грандиозный фильм: и сюжет, и музыка, и операторская работа - все на высоте. Дэниел Дэй‑Льюис, как всегда, великолепен. На этот раз он превосходно исполнил роль маниакального нефтяного барона.

"Зодиак", 2007 год

Дэвид Финчер рассказал историю убийцы, который терроризировал Сан-Франциско четверть века. Режиссер сумел на протяжении всего фильма сохранить острое чувство саспенса, и к концу подозреваешь абсолютно всех.

"ВАЛЛ-И", 2008 год

Без сомнения, одна из лучших работ студии Pixar. Милый и добрый мультфильм, показывая путешествие верного робота, раскрывает много тем, в том числе любовную историю и проблемы ожирения.

"Бесславные ублюдки", 2009 год

Нашумевший фильм Квентина Тарантино, где Брэд Питт играет лидера еврейской группы, чья миссия заключается в одном - убить как можно больше нацистов во Франции.

"Начало", 2010 год

Режиссер Кристофер Нолан всегда любил играть с восприятием и сознанием аудитории, а этот фильм стал одним из лучших в жанре оригинальной кинофантастики. Леонардо Ди Каприо играет лидера группы, члены которой вторгаются в сны людей, чтобы похитить информацию.

"Драйв", 2011 год

Режиссер Николас Виндинг Рефн взял и соединил свою любовь к насилию, Райана Гослинга и музыку Клиффа Мартинеса - и получил триллер, который претендовал на премию "Оскар" в основных категориях и стал победителем Каннского кинофестиваля в номинации "Лучшая режиссура".

"Мастер", 2012 год

Один из примеров превосходной актерской игры (Филип Хоффман и Хоакин Феникс) вы увидите в этом фильме, повествующем о демобилизованном моряке, который не может найти свое место в послевоенной Америке. И тогда он встречает харизматичного создателя некой религиозной группы.

"Примесь", 2013 год

Фильм рассказывает о двух людях, жизнь и поведение которых - о чем они не знают - находится под воздействием сложного паразита, жизненный цикл которого состоит из трех фаз: он проходит по замкнутому циклу из людей в свиней, затем в орхидеи и снова в людей.

"Отрочество", 2014 год

Многолетний проект позволит проследить за развитием реального человека с момента рождения. Уникальный шанс увидеть год за годом взросление ребенка, жизнь его родителей и изменения окружающего мира.

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