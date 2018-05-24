В Африке может образоваться новый океан - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Несколько лет назад в Эфиопии появилась трещина в земле длиной 60 км. Учёные говорят, что, возможно, это начало образования нового океана, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Под африканским континентом находятся две тектонические плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 2 см в год. В конце концов континент разделится на две части.

Между тем расплавленная порода уже извергается через трещину на поверхность земли.

Извержение раскалённой магмы и раздвигающиеся тектонические плиты означают, что на будущих картах Африки будет гораздо больше синего цвета. Рождается новый океан. Звучит страшновато, но утешает то, что этот процесс займёт один миллион лет.

Ранее на юго-западе Кении, что также находится в Африке, образовалась трещина длиной в несколько километров. Ее глубина достигает 15 метров, а ширина - шести метров. Разлом, который может поделить Африку на две части, продолжает расти, передает National Geographic.

Отметим, что геологи давно ведут наблюдение за этим регионом. По их словам, нынешнее явление - лишь одно из множества, поскольку здесь очень много "слабых мест".

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