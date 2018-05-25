В «Дэдпуле 2» усмотрели связь с «Мстителями 4»

"Дэдпул 2" порадовал зрителей каким-то рекордным количеством отсылок к поп-культуре, и среди этих отсылок особенно внимательные усмотрели очень интересную связь "Дэдпула 2" с грядущими "Мстителями 4", которые выйдут на экраны кинотеатров только в мае 2019. Если эта связь - не плод воспаленной двумя супергеройскими блокбастерами подряд фантазии поклонников Marvel, то "Мстители 4"... А впрочем, за спойлерами - внутрь новости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, те, кто уже успел посмотреть "Дэдпула 2", знают, что Кейбл путешествует во времени с помощью специального устройства, которое выглядит, как браслет у него на запястье. А теперь внимательно смотрим на кадры со съемок "Мстителей 4" - на них Крис Эванс в костюме Капитана Америки щеголяет точно таким же (ну или как минимум очень-очень похожим) устройством на руке! При этом интриги добавляет и тот факт, что на актере - та версия костюма Стива Роджерса, в которой этого героя можно было увидеть во время оригинальных "Мстителей" 2012 года. Означает ли это, что Капитан Америка, Железный человек, Тор и другие участники оригинальной команды Мстителей, выжившие после нашествия Таноса, найдут способ отправиться в прошлое и изменить то, что произошло?

Что из этого получится, узнаем только через год - "Мстители 4" появятся на экранах в мае 2019.

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