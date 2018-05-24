7 свежих фильмов, которые стоят вашего времени

Day.Az со ссылкой на IVI.RU представляет подборку отличных фильмов 2017-2018 годов, о просмотре которых вы точно не пожалеете.

На пределе

Картина в этом году получила "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке, а исполнительница главной роли Дайан Крюгер - Золотую пальмовую ветвь в Каннах за лучшую актерскую работу. Любимый муж и сын Кати погибают во время террористического акта. С трудом находя силы, чтобы жить дальше, она ищет справедливости в суде. А когда не находит, берет правосудие в свои руки.

Ночные игры

Макс, Энни и их друзья любят разные квесты. Однажды брат Макса предлагает сыграть в новую игру, и его тут же похищают. Компания думает, что это и есть квест, и с готовностью бросается на поиски друга.

Поезд на Париж

21 августа 2015 года. В поезде, следовавшем из Амстердама в Париж, оказывается террорист, 25-летний марокканец Аюб эль-Каззани, и открывает стрельбу по пассажирам из автомата Калашникова. Трое американцев, которые путешествуют в этом поезде по Европе, предпринимают героическую попытку обезвредить преступника.

Почетный список

Четверо подруг составили внушительный список дел, пообещав друг другу выполнить все пункты до окончания школы. Но выпуск уже на носу, и их дружба кажется уже не такой крепкой, как в детстве. Чтобы укрепить свои отношения, подружки решают взяться за чек-лист с новой силой.

Чудо

Мальчик Август Пулман такой же, как и все остальные мальчишки: он любит "Звездные войны", свою собаку и компьютерные игры. Но он очень особенный - Август перенес почти три десятка операций, после которых научился дышать, говорить и улыбаться. Из-за редкой генетической болезни лицо мальчику "сшили" врачи. И теперь Август, который до сих пор учился только дома с мамой, должен пойти в обычную школу, к обычным детям.

Выстрел в пустоту

Главный герой по нелепой случайности попадает в тюрьму и вынужден примкнуть к местной банде, чтобы выжить в суровых бандитских условиях. На свободе он хочет вернуться к прежней жизни, но криминальный мир не желает его отпускать, дав задание убить босса конкурирующей группировки.

Двуличный любовник

Эротический триллер рассказывает о Хлое - хрупкой молодой женщине, которая влюбляется в своего психоаналитика Пола. Через несколько месяцев она переезжает к нему, но вскоре обнаруживает, что её возлюбленный скрывает от неё часть своей личности.

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