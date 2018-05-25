Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа обещают наполнить день такой феерией эмоций, что у многих голова может пойти кругом! Любовь, внезапные увлечения, неожиданные эмоциональные всплески могут неоднократно менять ваши планы на протяжении дня. Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Сегодня звезды наделяют окружающих повышенной чувствительностью, и любое неосторожное слово может вызвать целую волну негатива. А вот комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда - их действие будет поистине волшебным.

Овен

Сегодня, день будет наполнен для Овна всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Овну легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Овну правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Овну прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Телец

На глазах Тельца будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Тельца разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Тельца, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Телец сегодня способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Близнецы

Энергичность и жизнелюбие Близнецов расцветят их жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут их к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Близнецам же сегодня это утверждение неприменимо! Они сумеют поднять настроение не только себе, но и всем, кто их окружает. А заодно Близнецы сегодня не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Рак

Рак будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Рак способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Рак сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Лев

Ситуация будет держать Льва в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Лев сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Льву посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Дева

Дева рискует потратить гораздо больше денег, чем она планировала! Под влиянием эмоций она будет склонна совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самой Девы, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Деву сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Весы

День Весов обещает пройти под девизом: "Я сам!". Они будут чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Весам успешно справляться с любыми задачами, но и сделает их весьма притягательными в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Весы не собираются флиртовать, их отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Весы могут тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Скорпион

В голову Скорпиона буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Скорпиону следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Скорпиона, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Скорпиона, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Стрелец

Стрельцу стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Стрелец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Козерог

Козерог просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Козерога будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Козерог сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Водолей

Водолею представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Водолею не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Водолея важную роль!

Рыбы

Рыбы сумеют обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Они будут чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий их вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Рыб возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола их самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Рыбам потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

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