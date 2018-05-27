Опубликован ролик с новым поколением BMW X5 - ФОТО - ВИДЕО

Компания BMW опубликовала первый официальный видеоролик, в котором позволила более-менее подробно рассмотреть новое поколение BMW X5, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Рассматривать, правда, все равно особенно нечего, поскольку автомобиль надежно спрятан под камуфляжем, но и ждать премьеры нового "икса" осталось совсем недолго.

Небольшой видеоролик представляет собой компиляцию кадров с испытаний автомобиля, которые, как следует из тизера, проводились в разных климатических зонах. BMW X5 был испытан изнуряющей жарой и лютым холодом. Интересно, что, как отмечается в пресс-релизе, в ходе испытаний кроссовер прокатился по разным типам ландшафта, чтобы проверить новую систему подвески.

Речь идет об адаптивной подвеске M Professional, которую получит новый X5. Кроме того, из новых инженерных новинок кроссоверу обещано интегральное активное рулевое управление.



Новое поколение BMW X5 представят уже в этом году - весьма вероятно, что премьера состоится на автосалоне в Париже. Баварский автопроизводитель на этот раз решил отказаться от обновления, которое обычно проводит в середине жизненного цикла поколения для более плавного перехода к следующей генерации. А с технической точки зрения переход будет важным, ведь со сменой поколений BMW X5 переедет на новую модульную архитектуру CLAR.



В моторную гамму войдут рядные 2-литровые "четверки" и 3-литровые "шестерки", бензиновые и дизельные, а версия M получит двигатель V8 мощностью около 600 лошадиных сил.



Это будет не единственный новый кроссовер от BMW за последнее время. Осенью прошлого года был представлен стильный городской BMW X2, а чуть позже в этом году дебютирует и новый флагман семейства, большой кроссовер BMW X7, производство которого наладят в США.