Как меняется внешность: шесть израильских девушек через 5 лет - ФОТО
Шесть лет назад фотограф Нета Дрор сделала портреты шести израильских девочек, которым было на тот момент 15. И вот спустя 5 лет Нета вернулась к ним и сняла их снова, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Теперь 20-летние молодые женщины на портретах кажутся более уверенными в себе и собранными. На самом деле возрастная разница поражает: изменения произошли не только во внешности, но и на эмоциональном уровне. "Было невероятно интересно наблюдать, как они изменились, как по-другому они преподносят себя камере, такие взрослые, уверенные в себе и не желающие теперь раскрываться перед камерой. Было ясно, что теперь они больше понимают себя и свое тело".
Главная цель фотопроекта - не показать драматические изменения в стиле "до и после", а, скорее, захватить едва уловимые моменты, когда взросление только-только начинается.
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