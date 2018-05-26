Рецепт вкуснейшего плова от знатоков восточной кухни - ФОТО
Кто готовил плов хоть раз, тот скажет, что это похоже на ритуал, в результате которого получается волшебное блюдо. Хотя все действия выполняются в определенной последовательности, любой мастер подтвердит, что невозможно сделать два одинаковых плова. Сегодня Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru поделимся рецептом, проверенным много раз. Надеемся, он понравится вам тоже.
Итак, закатаем рукава и приступим.
Ингредиенты:
- Баранина - 1 кг
- Рис длиннозерный - 500 г
- Лук репчатый крупный - 5 штук и 1 маленькая луковица
- Масло растительное - 200 мл (или бараний нутряной жир - 200 г)
- Чеснок - 2 головки
- Морковь крупная (в идеале желтая) - 4 штуки
- Перец красный стручковый - 2 штуки
- Кумин (зира) в зернах - 1 столовая ложка
- Соль и перец по вкусу
- Барбарис сушеный - 1 столовая ложка
- Чернослив с косточкой - 8-10 штук
- Изюм темный без косточки - 150 г
Приготовление:
1. В казане раскалите масло. Если вы используете бараний жир, то вытопите его и уберите шкварки. Их можно посыпать мелкой солью и потом использовать для приготовления вкуснейшей яичницы или жареной картошки. В масле обжарьте небольшую луковицу до тех пор, пока она не почернеет. Удалите луковицу.
3. Как только морковь стала мягкой, шумовкой выложите овощную смесь в отдельную посуду. Прибавьте огонь и снова раскалите масло. Разотрите в ладони зиру и бросьте ее в казан, так она отдаст весь аромат. Затем положите порезанное кубиками мясо (размером 3-4 см) и перемешивайте. Баранина должна чуть схватиться коричневатой корочкой. Важно, чтобы масло было раскаленным, иначе мясо выделит сок и начнет тушиться. Если сок все-таки выделился, обжаривайте баранину до состояния, когда масло станет прозрачным. Это признак того, что мясо готово.
5. В эту смесь добавьте кипяток. Он должен покрывать содержимое казана примерно на 3 см. Добавьте красный стручковый перец, очищенные головки чеснока целиком, барбарис, чернослив, соль и перец. Эта смесь называется зирвак. Доведите зирвак до кипения, уменьшите огонь и тушите в течение 40 минут, чтобы он набрал нужный цвет.
7. Попробуйте зирвак. Он должен быть чуть солоноватым. Будьте спокойны, рис заберет лишнюю соль и в дальнейшем плов не будет пресным. Из готового зирвака выложите стручки красного перца. Положите рис на мясо и разровняйте. Зирвак должен покрывать рис примерно на 2 см. Доведите смесь до кипения.
9. Выложите плов на широкое цветное блюдо, украсьте чесноком и стручками перца из плова. Зовите всех к столу и наслаждайтесь!Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!