Рецепт вкуснейшего плова от знатоков восточной кухни - ФОТО

Кто готовил плов хоть раз, тот скажет, что это похоже на ритуал, в результате которого получается волшебное блюдо. Хотя все действия выполняются в определенной последовательности, любой мастер подтвердит, что невозможно сделать два одинаковых плова. Сегодня Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru поделимся рецептом, проверенным много раз. Надеемся, он понравится вам тоже.

Итак, закатаем рукава и приступим.

Ингредиенты:

Баранина - 1 кг

Рис длиннозерный - 500 г

Лук репчатый крупный - 5 штук и 1 маленькая луковица

Масло растительное - 200 мл (или бараний нутряной жир - 200 г)

Чеснок - 2 головки

Морковь крупная (в идеале желтая) - 4 штуки

Перец красный стручковый - 2 штуки

Кумин (зира) в зернах - 1 столовая ложка

Соль и перец по вкусу

Барбарис сушеный - 1 столовая ложка

Чернослив с косточкой - 8-10 штук

Изюм темный без косточки - 150 г

Приготовление:

1. В казане раскалите масло. Если вы используете бараний жир, то вытопите его и уберите шкварки. Их можно посыпать мелкой солью и потом использовать для приготовления вкуснейшей яичницы или жареной картошки. В масле обжарьте небольшую луковицу до тех пор, пока она не почернеет. Удалите луковицу.

2. Лук нарежьте полукольцами, морковь - длинной соломкой толщиной примерно 2-3 мм. В раскаленное масло бросьте лук и жарьте его до появления темно-золотистого цвета. Это придаст вашему плову красивый цвет. Затем добавьте морковь и готовьте ее, пока она не станет мягкой. Огонь можно чуть уменьшить. Интенсивно перемешивайте овощную смесь, чтобы обжарка шла равномерно.

3. Как только морковь стала мягкой, шумовкой выложите овощную смесь в отдельную посуду. Прибавьте огонь и снова раскалите масло. Разотрите в ладони зиру и бросьте ее в казан, так она отдаст весь аромат. Затем положите порезанное кубиками мясо (размером 3-4 см) и перемешивайте. Баранина должна чуть схватиться коричневатой корочкой. Важно, чтобы масло было раскаленным, иначе мясо выделит сок и начнет тушиться. Если сок все-таки выделился, обжаривайте баранину до состояния, когда масло станет прозрачным. Это признак того, что мясо готово.

4. К баранине добавьте овощную смесь, перемешайте и потушите их вместе еще 3 минуты.

5. В эту смесь добавьте кипяток. Он должен покрывать содержимое казана примерно на 3 см. Добавьте красный стручковый перец, очищенные головки чеснока целиком, барбарис, чернослив, соль и перец. Эта смесь называется зирвак. Доведите зирвак до кипения, уменьшите огонь и тушите в течение 40 минут, чтобы он набрал нужный цвет.

6. Пока готовится зирвак, промойте рис в нескольких водах так, чтобы вода стала прозрачной. Слейте воду.

7. Попробуйте зирвак. Он должен быть чуть солоноватым. Будьте спокойны, рис заберет лишнюю соль и в дальнейшем плов не будет пресным. Из готового зирвака выложите стручки красного перца. Положите рис на мясо и разровняйте. Зирвак должен покрывать рис примерно на 2 см. Доведите смесь до кипения.

8. Чтобы рис равномерно готовился, важно осторожно шумовкой чуть забирать верхние слои риса и переворачивать их. Ни в коем случае не перемешивайте его с мясом. В содержимом казана деревянной палочкой сделайте вертикальные отверстия, чтобы мясо не подгорало. Как только в отверстиях жидкость станет поблескивать, нужно уменьшить огонь до минимума и накрыть плов крышкой. Засеките 20 минут, в это время рис впитает оставшуюся жидкость и приготовится до конца. Посыпьте рис изюмом и выключите огонь. Дайте настояться плову примерно 20-30 минут, так он станет еще вкуснее.

9. Выложите плов на широкое цветное блюдо, украсьте чесноком и стручками перца из плова. Зовите всех к столу и наслаждайтесь!