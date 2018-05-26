В Индии поймали таракана размером с кота - ФОТО
Глубоководные исследования дна Индийского океана проводились около южного берега индонезийского острова Ява и за две недели экспедиции биологи из Сингапура и Индонезии нашли несколько новых существ. Среди находок омар "с бензопилой", кровавые креветки с блестящими глазами, новые виды раков-отшельников и краб с пушистыми шипами.
Но главной находкой экспедиции, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, стал массивный ракообразный "глубоководный таракан", которого команда исследователей прозвала Дартом Вейдером Изоподом. Ученых просто поразил этот таракан-тараканище, великан-великанище размером со среднего кота. Такое существо никогда ранее не встречалось в этом регионе, удивляются ученые - как и почему здесь "развелись тараканы" тоже неизвестно.
Хотя, говорят ученые, особенно удивляться не стоит: в этой части океана не проводились глубоководные исследования, и неизвестно еще какое чудо удастся выловить в подводных глубинах.
Всего во время экспедиции ученые отобрали 12 тысяч существ из 800 видов. На их исследование уйдет несколько лет. Первый отчет о результатах экспедиции ожидается в 2020 году.
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