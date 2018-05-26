Как запрограммировать себя на удачный день: правильные привычки

Пробуждение и первые 10 минут после имеют важное значение для вашего дальнейшего дня. И чтобы он был удачный и у вас все получалось, важно потратить эти 10 минут правильно.

Первые 10 минут вашего утра - это именно то, что определит ваше общее состояние. А теперь признайтесь, как выглядит ваше обычное пробуждение?

Что, если вы потратите всего 10 минут после пробуждения, чтобы чувствовать себя великолепно до самого вечера? Тем не менее, прежде чем предпринимать нижеописанные действия, вам нужно следовать этим двум золотым правилам:

Правило № 1: Держите телефон вне досягаемости, где-нибудь в другой стороне комнаты.

Правило № 2: Не проверяйте свой телефон.

Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет, как с утра запрограммировать себя на удачный день.

1. "Заправьте" себя

Прежде чем что-либо делать, сядьте и возьмите с тумбочки заранее подготовленный стакан воды. Вода питает, увлажняет, стимулирует ваш организм и, конечно же, пищеварительную систему. Выпейте этот стакан. Обезвоживание является основной причиной усталости, поэтому вода придаст вам энергии.

2. Почувствуйте благодарность

После того как вы выпили воду, уделите минуту глубокому дыханию. Задумайтесь о том, за что вы благодарны. Может быть, вы счастливы, что любите свою семью, что вы здоровы, у вас есть работа и пища. Или вы просто цените наступление нового дня. Напишите свой список благодарности и держите его у своей кровати.

3. Ощутите вдохновение

Потратьте несколько минут, чтобы напомнить себе о своих целях: что важно для вас больше всего в вашей жизни, и что вы хотите от нее получить еще. Посмотрите на свою "доску желаний" (доску визуализации), если она у вас есть. Подумайте о том, что вас вдохновляет и вызывает драйв. Как вы хотите провести этот день? Почитайте какие-нибудь вдохновляющие цитаты для дополнительной мотивации.

4. Сконцентрируйтесь

Теперь, когда вы четко понимаете, как вы хотите себя чувствовать, и вы можете представить себе свои устремления, сделайте выбор, соответствующий этим результатам. Определите для себя одну или две вещи, которые вы можете выполнить уже сегодня, чтобы реализовать свои намерения. С четкими целями и понятным путем к ним вы можете многого добиться!

5. Двигайтесь

Начните с нескольких растяжек и поз йоги, затем выполните парочку более активных упражнений. Этого будет достаточно для того, чтобы ваше сердце включилось в рабочий ритм. Задайте себе с утра импульс и пусть он будет с вами в течение дня.

После того как вы выполнили эти пять шагов, сделайте их ежедневным ритуалом. Требуется три недели для того, чтобы действия стали привычкой. Затем поставьте перед собой цель следовать этой утренней рутине в течение трех месяцев. Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете, насколько вы днем продуктивны, и что еще происходит в вашей жизни. Вы будете удивлены, какое положительное влияние оказывают эти 10 утренних минут.

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