10 хороших фильмов, чтобы зарядиться позитивом

Day.Az со ссылкой на IVI.RU собрал несколько достойных и легких фильмов, которые помогут встряхнуться и поднять настроение в конце непростого рабочего дня.

Не видать нам Париж, как своих ушей

Молодой человек Куин Берман, испытывающий кризис среднего возраста, никак не может разобраться в своих отношениях. Он собирается сделать предложение своей девушке, и тут ему признается в любви его сотрудница. Забавная романтическая комедия, в которой много шуток и любви.

Как заниматься любовью по-английски

Бывший Джеймс Бонд пускается в этой комедийной мелодраме во все тяжкие: его герой изменяет жене с ее сестрой. Очень по-английски. Оттенять игру Броснана призвали Джессику Альбу и Сальму Хайек: знойные красотки и виды Калифорнии отлично дополняют шарма этой ленте.

Моя большая испанская семья

Темпераментная испанская комедия о том, как младший из пяти братьев большой и крепкой испанской семьи решает жениться на своей беременной девушке. Но по воле судьбы их свадьба совпадает с чемпионатом мира по футболу, который никак нельзя пропустить.

Элизабеттаун

У Дрю не самый лучший период в жизни: из-за его неудачного дизайна компания-работодатель потерпела многомилионные убытки, шеф уволил "накосячившего", а любимая девушка внезапно рассталась с ним без объяснения причин. Вдобавок ко всему он узнает, что его отец покончил с собой, и теперь герою придется лететь в городок Элизабеттаун на похороны.

Мой Аттила Марсель

Поль - пианист, он живет в парижской квартире с двумя тетками, мечтающими сделать из "мальчика" виртуоза. Сильные, властные и довлеющие тетушки совсем забили парня, так что освободить его от гнета может только мадам Пруст и ее волшебный травяной чай.

Маленькая мисс Счастье

Любая девочка хочет быть красивой. Даже неуклюжая полноватая Олив с кроличьими зубками и очками, которые больше её самой. По воле случая она проходит в полуфинал конкурса красоты для девочек. Однако её разношерстное семейство: отец-неудачник, мать-истеричка, дядя-суицидник, брат-молчун и дедушка-наркоман вряд ли смогут вдохновить и помочь девочке с выступлением. Эта яркая и взрывная лента заражает оптимизмом, терпением и желанием заботиться о близких.

Собачья жизнь

В экранизации одноименного романа Брюса Кэмерона речь идет о собаке, которая проживает множество жизней, меняя при этом свою породу и хозяев. Свой жизненный путь она начинает щенком по кличке Бейли, ставшим лучшим другом для мальчика Итана. Потом перерождается в немецкую овчарку и становится полицейской собакой. С каждым своим перерождением пес обретает счастье в служении человеку.

Пристегните ремни

Любовная история о роковой страсти на солнечном побережье Италии. Елена - благовоспитанная и красивая девушка из приличной семьи, Джорджио - прямолинейный, малограмотный и хамоватый механик. Не зря говорят, что противоположности притягиваются. Море любви и океан страстей в одном фильме!

Светская жизнь

Если любите юмор потоньше, ловите Вуди Аллена. Его комедия "Светская жизнь" рассказывает историю из жизни Голливуда 1930-х годов. Юный Бобби надеется прославиться и приезжает в Лос-Анджелес. Здесь он знакомится с очаровательной секретаршей Вонни и втягивается в блестящую и циничную светскую жизнь города.

Малавита

Малавита - имя собаки, хозяева которой поселились в небольшом французском городке. Глава семьи - писатель, его супруга - домохозяйка, двое их детей - школьники. Но почему заехали они глухой ночью, а потом на районе начались мелкие неприятности? Кто бы мог подумать, что на самом деле мистер Блейк - бывший мафиози, которого прячут по программе защиты свидетелей.

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