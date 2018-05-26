Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!

Овен

Сегодня мысли Овна способны легко перескакивать с одного на другое - в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Овна будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Овна могут быть проблемы.

Телец

Сегодня - день, когда Телец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу - все это сегодня будет выбивать Тельца из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Телец способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Близнецы

Ззвезды гороскопа советуют Близнецам поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Близнецов небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить их новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит им укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Близнецы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете - смело идите вперед!

Рак

В голове у Рака может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Рак захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Раку немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Рак уверен в своих грандиозных планах?

Лев

В доме Льва или на его рабочем столе может царить ужасный кавардак - Лев, даже если захочет, вряд ли сумеет избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в его жизни грядут перемены, и хаос вокруг - лишь отражение этого процесса. Лев будет слишком захвачен новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это ему все-таки не повредит - если и не сегодня, то хотя бы через день.

Дева

Деве может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, - если она откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Девы отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Дева уверена в том, что ее новые шаги будут намного эффективнее прежних, ей стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?

Весы

Весы имеют все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, - но лишь в том случае, если они сумеют донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Весам, что их интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет их слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Весам удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Скорпион

Обстоятельства не дадут Скорпиону возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить его, требуя активных действий. Волей-неволей Скорпиону придется принять эти правила игры, и в конце дня он даже может войти во вкус. В процессе Скорпион способен с удивлением обнаружить, что его мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, до которых он раньше бы не додумался..

Стрелец

Счастье Стрельца - в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Стрелец вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Стрельца сегодня - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Козерог

У Козерога могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Козерог сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Водолей

Водолею будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ему что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела... Способности Водолея к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Водолей будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят из другого.

Рыбы

Рыбы будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Рыбы собираются именно с ними. Впрочем, в глазах Рыб все может выглядеть прямо наоборот: с их точки зрения именно окружающие будут провоцировать их, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Рыбы сегодня будут склонны добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

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