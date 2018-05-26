Назван самый чистый город в Европе

Ни в какой другой столице европейского государства нет такой чистоты, как в Люксембурге. И ни в одной другой столице нет такой грязи, как в главном городе Италии - Риме. Согласно исследованию статистического агентства Евросоюза Eurostat, 95% населения Люксембурга "очень удовлетворены", или "скорее удовлетворены" чистотой в своем городе.

Об этом сообщает Luxembourg Times, передает Day.Az со ссылкой на 24news.com.ua.

На втором месте по индексу удовлетворенности населения чистотой городских улиц стоит столица Австрии Вена (90%), третье место досталось Любляне, столице Словении (88%). Столица Латвии Рига заняла четвертое место (81%), всего на один пункт опередив главный город Финляндии Хельсинки (80%).

В первую десятку по чистоте вошли также столицы Литвы (Вильнюс - 78%), Эстонии (Таллин - 76%), Хорватии (Загреб - 73%), Швеции (Стокгольм - 71%) и Дании (Копенгаген - 69%)

Самой грязной столицей европейского государства стал Вечный город - Рим. Только 9% жителей столицы Италии считают свой город достаточно чистым.

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