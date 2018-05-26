Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?

Советская эпоха давно ушла в прошлое, но ее уникальный юмор и харизматичность героев на экране по-прежнему заставляют нас раз за разом пересматривать старые картины и повторять крылатые фразы вслед за любимыми персонажами.

Day.Az представлят читателям подборку Рамблер самых кассовых и популярных у народа фильмов прошлых лет, которые расхватали на цитаты. Мы используем эти фразы каждый день, но не всегда точно помним, откуда они.

А сможете ли вы угадать, из какой картины было позаимствовано то или иное выражение? Пройдите наш тест - и узнайте!

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