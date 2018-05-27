Удивительные мифы о достопримечательностях - ФОТО

О наиболее ярких достопримечательностях мира приходилось слышать каждому, но большинство граждан заблуждаются в некоторых фактах о них. Эксперты подобрали несколько распространенных мифов об известных туристических объектах, о которых расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Стоунхендж

Бытует мнение, что этот исторический объект возвели друиды, но ученые посредством радиоуглеродного анализа нашли веские доказательства тому, что настоящий возраст камней значительно выше. Эксперты отмечают, что загадочный Стоунхендж возводился в несколько сложных этапов, а первый из них можно отнести к периоду 3000 лет до н.э.

Биг-Бен

Многие считают, что наиболее запоминающейся достопримечательностью для гостей Лондона является башня с часами, именуют которую Биг-Беном. Однако ее настоящее наименование - Башня Елизаветы. Знакомое всем имя носит непосредственно наиболее габаритный колокол данной башни.

Покровский собор

Считается, что Иван Грозный оказался настолько восхищен красотой собора Василия Блаженного и его неповторимостью, что лишил зодчего Постника Яковлева зрения. Однако после возведения храма он участвовал в строительстве некоторых других объектов, поэтому многие считают, что подобные утверждения относительно зрения являются выдумкой. Однако некоторые историки сходятся во мнении, что зодчие, которые трудились над данными соборами, являлись разными людьми.

Мертвое море

Этот водоем действительно самый соленый непосредственно среди морей, но в нем находится не самая соленая вода из возможных. Соленость в 350 ‰ имеет озеро Ассаль, размещенной на просторах Восточной Африке. Мертвое море, между тем, имеет показатель только 300-310 ‰.

Пизанская башня

Этот объект сумел стать популярным благодаря тому, что построен с очевидным наклоном, однако угол последнего не настольно значительный - всего 3,54 градуса. Между тем, небоскреб Capital Gate, разместившийся в Абу-Даби, демонстрирует угол наклона в почти 18 градусов, благодаря чему заслужил себе место в Книге рекордов Гиннесса.

Ниагарский водопад

Этот водопад многие считают высочайшим в мире, однако он способен впечатлить прежде всего собственной шириной, но никак не высотой, поскольку последняя составляет всего 53 м, а видимая и того меньше - 21 м. Водопад Анхель, разместившийся в Венесуэле, может похвастаться высотой в 979 м.

Собор Святого Петра

Упомянутый объект, разместившийся в Ватикане, называют крупнейшим в мире, ведь он одновременно способен вместить порядка 60 тысяч граждан. Вот только базилика Пресвятой Девы Марии, найти которую можно в Кот-д'Ивуаре, примерно вдвое больше, что обеспечило ей место в Книге рекордов Гиннесса.

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