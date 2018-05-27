Как устроен худший авианосец мира

Западные эксперты назвали авианосец "Адмирал Кузнецов" худшим из всех, что когда-либо спускали на воду. В этом есть доля истины. Технически российский авианесущий крейсер безнадежно устарел, но списывать его никто не собирается. "Адмирал Кузнецов" выйдет с ремонта в 2021 году и, возможно, возглавит эскадру из новых российских авианосцев, сообщает Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC.

Долгострой

Тяжелый авианесущий крейсер построили еще в восьмидесятых годах прошлого века. А вот в эксплуатацию не вводили до самого 1991 года - дорабатывали, ремонтировали, потом снова дорабатывали и так по кругу.

Скорость и машина

Авианосец оснащен восемью котлами с турбонаддувом, четырьмя паровыми турбинами и шестью дизель-генераторами, что обеспечивает максимальную скорость в 29 узлов. Это, в принципе, не так уж плохо. Для сравнения, те же знаменитые авианосцы класса "Нимиц" тоже развивают не более 30-32 узлов.

Боевая группа

"Адмирал Кузнецов" рассчитан на базирование 28 самолетов и 24 вертолетов. Обычно, основу авиакрыла составляют палубные истребители-бомбардировщики, МиГ-29К, но на вооружении есть еще и тяжелые палубные истребители Су-33. Состав авиакрыла меняется в зависимости от поставленной задачи.

Проблема с трамплином

Больше всего западные военные эксперты критикуют решение заменить полноценные паровые катапульты трамплином. Это значительно уменьшило боевую нагрузку и боевой радиус самолетов авиакрыла. Конечно, без катапульт судно получилось дешевле - конструкторам удалось сэкономить на многих системах.

История походов

Эксперты The National Interest признали "Адмирала Кузнецова" худшим авианосцем из всех, когда-либо спущенных на воду. Оспорить это утверждение трудно. В 1996 году авианосец встал на капремонт после аварии, после чего несколько раз появлялся в Средиземном море. Единственная боевая операция крейсера прошла в ноябре 2016 года, после чего он вновь вернулся в доки.

Не пора ли на покой?

Ничего подобного. Командование ВМФ сочло, что "Адмирал Кузнецов" еще вполне может послужить, не смотря ни на какие слова экспертов (тем более западных). Работы по ремонту начались в 2017 году на Мурманском судоремонтном заводе. Запланирована и некоторая модернизация крейсера - ожидается, что он вернется в состав ВМФ России уже в 2021 году и прослужит как минимум 10 лет.

Устаревший хлам

Специалисты The National Interest поставили "Адмирала Кузнецова" на первое место в пятерке худших авианосцев мира, обратив внимание на безусловную необходимость ремонта, моральное устаревание судна и отсутствие ядерного двигателя.

Мастерство пилотов

С другой стороны, даже западные эксперты согласны с тем, что самым важным активом авианесущего крейсера является опыт его летчиков, поскольку полеты с авианосца требуют очень большого мастерства. И "Адмирал Кузнецов" прослужил достаточно долго, чтобы воспитать целое поколение опытных пилотов.

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