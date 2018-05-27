Вокруг все цветет, на улице еще приятно проводить время - пока не наступила жара. Но врачи предупреждают, май - месяц проявления рака кожи. Сейчас ты наверняка подумываешь об увеличении своих прогулок, чтобы получить побольше витамина D. Но прежде чем отправиться в парк, подумай, достаточно ли ты знаешь о раке кожи, а также насколько подходят твои защитные средства для опасного летнего солнца. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о том, что стоит знать о раке кожи.

Загар - вовсе не хорошая реакция на солнце

Хоть загар кажется благоприятным результатом пребывания на солнце, и это гораздо лучше, чем ожог, но он по-прежнему является показателем УФ-повреждения кожи. Некоторые думают, что это способ тела защищать себя от дальнейших ожогов, но УФ-лучи уже пробились на внутренний слой, чтобы вызвать подобную реакцию, а значит, нанесли урон. Те, кто готовится к солнечному отдыху и чувствует соблазн подготовиться через солярий, должны знать, что риск развития базально-клеточной карциномы до достижения 40-летнего возраста увеличивается на 69%, если у человека был опыт искусственного загара. К сожалению, по статистике у тебя гораздо больше шансов получить рак кожи от солярия, чем рак легких из-за курения.

Рак кожи - самый распространенный вид заболевания

Возможно, из-за одержимости ровным загаром, принятой сразу в нескольких культурах, а также накапливаемом ущербе от солнца, этот вид рака такой распространенный. К счастью, не каждый тип смертелен. Всего существует три подвида рака кожи, отличающихся слоем, в которых он происходит: базально-клеточный, плоскоклеточный и меланома. Первые два легко диагностируются, а также поддаются лечению, а вот меланома имеет тенденцию быстро развиваться и осуществлять необратимые изменения.

Коэффициенты растут

Несмотря на то, что другие виды рака в развитых странах снижают оборот, то число случаев проявления рака кожи, наоборот, неуклонно возрастает. Заболевание становится настолько распространенным, что есть теория о том, что каждый пятый житель США заболеет раком кожи к своим 70 годам. Разумеется, на это есть определенные факторы, но один из них заключается в том, что повреждения от солнца имеют свойство накапливаться.

Нужно наносить солнцезащитный крем в любое время вне зависимости от степени солнечности.

Большинство из нас используют солнцезащитный крем только на пляже, хотя логично было бы применять SPF каждый раз, когда тебе нужно провести много времени на солнце. Для ультрафиолетовых лучей достаточно около 15 минут, чтобы нанести серьезный урон. Это намного меньше, чем занимает у тебя прогулка или работа в саду. Еще одно серьезное заблуждение состоит в том, что защита нужна только в жаркие солнечные дни. Помни, что ультрафиолетовое излучение никак не уменьшается из-за облачного покрова, и его все еще много даже в зимнее время года.

Каждый человек восприимчив к раку кожи, и не всегда так, как ты ожидаешь

Определенные факторы вроде пигментации и генетики, разумеется, имеют основное значение на вероятности развития рака кожи, но никто не может быть полностью уверен в своей защите. Что касается местоположения, рак кожи может проявиться в неожиданных местах. Да, большинство проявлений можно заметить на верхней части корпуса, но подногтевые области, глаза или ступни ног остаются под угрозой.

Что делать

Хорошая новость заключается в том, что любой может сделать все, чтобы снизить свой риск заболевания.

1. Защити себя от УФ

Солнцезащитный крем, вероятно, первое, что придет на ум, когда кто-то говорит об УФ-защите, и это то, с чего следует начать. Используй средства с SPF не меньше 15 в любое время, когда ты будешь подвержена излучению - даже перед нанесением гель-маникюра. Это поможет снизить риск плоскоклеточной карциномы примерно на 40%. Хотя ты должна защищать себя от солнца в любой день, имеет смысл отслеживать локальный УФ-индекс. Он поможет тебе вспомнить, когда стоит тщательнее отнестись к своей защите. Также не забывай укрывать свою кожу одеждой или специальным летним зонтом.

2. Проверь себя

В американской системе здравоохранения действует удобная памятка "A-B-C-D-E" для идентификации рака своими силами.

A - Asymmetrical: речь идет о круглом ровном пятне? Если бы ты нарисовала линию посередине, обе стороны совпали?

B - Border: границы плавные?

C - Color: является ли цвет равномерным? Не содержит ли он других пятен?

D - Diameter: родинка или пятно меньше размера гороха?

E - Evolving: это продолжает оставаться на теле спустя несколько недель?

Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, то следует обязательно обратиться к дерматологу.

3. Не забывай регулярные осмотры

Не лишним будет запланировать ежегодный визит к дерматологу, особенно если у тебя есть один из ключевых факторов риска - будь то генетика или простое продолжительное нахождение на улице. В некоторых случаях потребуется немало лет, чтобы проявления рака стали серьезной проблемой, но затем болезнь может развиться очень быстро. Регулярные осмотры помогут спасти твою жизнь - это больше, чем час твоего времени.

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