Пенсионер сделал дом из самолета - ВИДЕО

Брюс Кэмпбелл из штата Орегон (США) превратил самолет Boeing 727 в настоящий жилой дом! Лайнер он установил за пределами города Портленд, прямо в лесу, передает Day.Az со ссылкой на travelask.ru.

Внутри самолета пенсионер осуществил серьезные изменения: провел светодиодное освещение, положил новое напольное покрытие, установил лестницы. В обновленном Boeing теперь есть даже душ, правда, без душевой кабинки.

Над этим проектом Кэмпбелл трудился 10 лет, а обустройство самолета обошлось мужчине в 200 тысяч долларов.

Но на этом американец не собирается останавливаться: он планирует сделать еще один дом, правда, в Японии и из Boeing 747.

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