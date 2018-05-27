Кенгуру прервал чемпионат и стал звездой Интернета - ВИДЕО

27 мая 2018 12:37

Видеоролик, снятый в Новом Южном Уэльсе (Австралия), показывает, что даже для жителей этой страны встреча с кенгуру вполне может стать неожиданностью, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Это животное, руководствуясь одними ему известными мотивами, прискакало на спортивное поле и показало себя во всей красе и игрокам, и зрителям, снимавшим всё происходящее на видео.

Правда, кенгуру недолго радовал взгляд очевидцев - он умчался прочь, так что игра в регби возобновилась уже через несколько секунд.

Нажмите на видео для просмотра:
Кенгуру прервал чемпионат и стал звездой Интернета

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