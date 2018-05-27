Роботы будущего: кто заменит вас через 10 лет

Лет 20 назад все мечтали: "Вкалывают роботы - счастлив человек". Но тогда, говоря объективно, устройства вроде Электроника из популярного фильма казались совершенной фантастикой, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.

Чего уже достигла робототехника и каких необычных роботов уже изобрели?



Что такое робот и откуда появилось это слово



Создать себе искусственную замену люди хотели ещё в древнем мире. Вспомните големов, миф о Пигмалионе, вдохнувшем жизнь в статую Галатею или мифы о Гефесте, который создавал себе слуг.



Мифы стали реальностью, когда арабский учёный Аль-Джазари в XII веке разработал механические фигуры музыкантов, которые играли на бубнах, арфе и флейте.

Изначально роботы должны были заменить человека там, где ему находиться опасно: они могли бы работать в шахтах, под завалами, в агрессивной среде, стать универсальными солдатами, выполнять действия по заданной программе или командам, которые отдаёт человек.



Позднее изобретатели стали перекладывать на роботов тяжелую, скучную и однообразную работу. Кроме того, немало проектов роботов создаётся для развлечений.



Слово "робот" придумали чешский писатель-фантаст Карел Чапек и его брат Йозеф в 1920 году. Собственно, с чешского robota переводится как "подневольный труд", и robot - по сути, тот, кто этим трудом занимается.



Современный робот - это система, которая воспринимает, мыслит, действует и общается. Он может автоматически выполнять определённые операции, механическую работу.

Грань между роботами и автоматическими системами довольно тонкая. Поэтому разработчики роботов делают акцент именно на сложности систем и их "мыслительных" возможностях, степени внедрения технологий искусственного интеллекта.



Впрочем, и программы-боты - это роботы. Они также работают за людей, просто решают другие задачи.



Какой робот в мире самый крутой? Atlas!



Группа инженеров Массачусетского технологического института в 1992 году создала компанию Boston Dynamics. В 2013 году её купила Google, но спустя три года продала Boston Dynamics компании SoftBank - дескать, в ближайшие три года коммерчески успешных роботов ждать не стоит.



SoftBank, которая ранее поглотила разработчика процессоров ARM, в перспективы Boston Dynamics поверила. И компания всё же стала лидером в сфере робототехники, доказав: не всё можно измерить коммерческим успехом.



Atlas движется лучше нас с вами. Он уже научился ходить, бегать по лесу, отжиматься, даже запрыгивать на ступени. И стал первым роботом, который умеет делать сальто назад:

Параллельно с Atlas инженеры работают над роботизированными животными: роботами-собаками Spot, Spot Mini, BigDog и LittleDog, самым быстрым в мире четвероногим роботом Cheetah и др.



Значительную часть роботов создают для DARPA - Управления перспективных исследований Минобороны США.



Но роботы бывают разные. Даже двуногие



Эксперты едины во мнении, что в будущем войны перейдут в новый формат: воевать будут только роботы. Такие разработки уже применяют армии США, Израиля и других стран.

BigDog для DARPA разрабатывается как раз как военный транспортировщик. В Южной Корее работают роботы-часовые, которые охраняют границу с Северной Кореей.

Компания MegaBots - лидер разработки боевых роботов в США. Недавно она показала гигантского боевого робота Eagle Prime. Управляют им два пилота из встроенной кабины. Масса робота - около 12 т, высота - больше 5 м.



Внутри - V-образный восьмицилиндровый мотор мощностью 430 лошадиных сил. Пушка и огромная клешня помогут Eagle Prime победить противников в боях роботов.

Главные соперники США - японцы. Один из самых крутых японских мехов - Kuratas. Да, мехи давно вышли за пределы компьютерных игр:

Главная сложность здесь - нарушение фундаментальных законов робототехники: робот не может наносить вред человеку.



И при этом разработчики не гарантируют, что робот отличит солдат противника от мирных жителей, атакующих от сдающихся; поэтому финальную команду, которая может привести к нанесению телесных повреждений или убийству, всё равно отдаёт человек.



Есть роботы с настоящим гражданством, как люди

Роботов, которых сложно отличить от людей, создают по двум причинам: заменить человека, который оказывает определённые услуги (консультант, например) или подарить "половинку", которую можно выбрать и настроить по своему вкусу.



Самый известный пример человекоподобного робота - София. Между прочим, гражданка Саудовской Аравии и вообще первый робот с гражданством.

София наделена искусственным интеллектом, умеет передавать эмоции мимикой и общаться. Помнится, как-то раз она пообещала уничтожить человечество.

Роботы есть даже в России. Например, Федор



В России по заказу МЧС создали антропоморфного робота Фёдора. FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) изначально должен был помогать спасателям.



Есть версия, что Фёдором робота назвал председатель попечительского совета Фонда перспективных исследований Дмитрий Рогозин в честь своего внука. Создание робота обошлось в 300 млн рублей.



Рост Фёдора - 180 см, вес - около 160 кг. Робот распознаёт голосовые команды и работает от мотора мощностью 20 лошадиных сил (13,5 кВт). Управляется он системой на базе Linux, поддерживается и дистанционное управление. Аккумулятора Фёдору хватает примерно на час работы.



Фёдор уже умеет открывать двери, стрелять из пистолета, управляться с дрелью. Недавно его научили водить квадроцикл и автомобиль в автономном режиме.



Появляются роботы в виде животных, проверьте своего кота



Антропоморфные роботы - это здорово, но роботы, созданные по образу и подобию животных, порой куда интереснее. К примеру, стартап Festo создал робота-паука и летучую лисицу, которая напоминает гигантскую роботизированную летучую мышь.



Биомиметические роботы уже засветились на экране. Робота-паука вы могли видеть в "Звёздных войнах": ноги позволяют ему делать колесо, а передвигаться позволяет толчок последней парой конечностей. Сбивать робота-паука с ног бесполезно - он сразу же поднимается и катится дальше.



Летучая лисица вполне естественно парит. Для крыльев инженеры использовали модифицированный воздухонепроницаемый эластан. Конструкцию облегчили по максимуму, чтобы лисице было проще летать. Кроме того, компания разработала робота-кенгуру и множество других робозверей.



Но некоторые роботы давно в деле, вроде хирургических

Роботы позволяют врачам проводить операции с потрясающей точностью и снижают влияние человеческого фактора - у бездушной механики и электроники рука не дрогнет.



Один из самых популярных медицинских роботов - система da Vinci производства Intuitive Surgical. Она включает два блока: исполнительным устройством является четырёхрукий робот-манипулятор, а второй блок предназначен для хирурга-оператора.



В одной руке робота - видеокамера, две других воспроизводят движения, которые совершает хирург. Ещё одна рука заменяет ассистента. Врач видит оперируемый участок в 3D со значительным увеличением и контролирует движения робота специальными джойстиками.



В России установлено около трех десятков комплексов da Vinci, цена каждого - около 2 млн долларов. Число операций в мире, которые проводятся с применением таких комплексов - более 200 тыс. в год.



Самостоятельно роботам пока оперировать не доверяют. Если что-то пойдёт не так, врач в любой момент должен иметь возможность вмешаться и перехватить управление.



Но с роботами тонкую работу делать проще и быстрее. Пациенты после таких операций быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни.



Естественно, роботы уже покоряют космос...



На МКС работал Робонавт - робот, разработанный NASA совместно с General Motors. Он помогал космонавтам выполнять сложные задания на орбите.



Но когда в 2014 году робота решили снабдить парой ног для перемещения по станции, он вышел из строя. Космонавты не смогли починить Робонавта, и его пришлось списать на землю.



Теперь на орбите ждут российского робота Фёдора. Он способен работать в космосе и в морских глубинах. Фёдор отправится в космос на корабле "Федерация" в 2021 году.

...и ездят по вашей квартире



Конечно, роботы-пылесосов не упомянуть нельзя. Роботам можно доверить поддержание чистоты и порядка. Используя инфракрасные и радиодатчики, они просканируют помещение, обнаружат мусор, составят план помещения и проложат оптимальный маршрут уборки.



А когда батарея на исходе, самостоятельно вернутся на базу для подзарядки, чтобы затем продолжить.



Но знали ли вы о том, что современные роботы-пылесосы могут ещё и дом охранять? Достаточно установить на робот веб-камеру с управлением по интернету. Это позволит вам посмотреть, что происходит дома, где бы вы ни находились.



Кроме того, разработаны роботы для мытья окон, прочистки канализации, стрижки газонов, чистки бассейнов, уборки снега.



А эта забавная штуковина не менее полезна - может принести пиво из холодильника.

Есть даже такие роботы, которых не разглядеть



Нанороботы, или наноботы - самые мелкие представители отрасли. Их разрабатывают, к примеру, для доставки лекарственных веществ непосредственно к заболевшим органам или очагам инфекций.



Кроме того, молекулярные машины могут вести подсчёт молекул в отдельных образцах или отслеживать химические процессы в автомобилях. Разрабатывают и нанороботов, которые смогут помещать сперматозоид в яйцеклетку:



Роботы размером в несколько нанометров примитивны и лишены электроники, но свою функцию выполняют. Правда, пока речь идёт о лабораторных разработках, а не о промышленных образцах.



Выводы: примите власть роботов сейчас, иначе пожалеете



О робототехнике можно говорить вечно. Не сомневаемся, что пока писалась эта статья, в мире появилось несколько новых роботов.



Роботы удобны тем, что им можно доверить скучную, рутинную, тяжелую или тонкую работу. Но кто знает, какие отношения с роботами сложатся у людей в будущем? И лично у вас?

Сегодня они пылесосят ваш дом, завтра будут выполнять вашу работу, а послезавтра выгонят из дома. Хмм.