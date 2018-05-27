Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться

Верить или нет, решать, конечно, каждому. Но уже замечено, что точность пророчеств Ванги выше, чем у прогнозов всевозможных аналитиков и других специалистов, передает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.



Трактовка посланий знаменитой болгарской прорицательницы осложняется их общей размытостью. Часто окончательный смысл пророчеств становится ясен после того, как события уже наступили.



Так было, например, с подводной лодкой "Курск".

"Курск" уйдет под воду, и весь мир будет его оплакивать.



Вообразить было невозможно, что весь город скроется под водой, ведь рядом только река Кур, которая считается малой.



Ванга не раз упоминала о противостоянии европейцев и мусульман, если верить ее предсказаниям, то Европа станет пустой и холодной. Не исключается также и то, что будет применено химическое и ядерное оружие.



С XXI века на территории Европы будут господствовать мусульмане. Начало этого процесса уже можно наблюдать, проблема мигрантов для стран Евросоюза является одной из самых насущных. Лишь в XXIII веке на территории современной Франции зародится первое партизанское движение, которое начнет бороться с установившимся господством мусульман.



Ванге не раз задавали вопрос о том, когда же начнется Третья мировая война и начнется ли вообще. На все подобные вопросы она отвечала одной лишь фразой: Сирия еще не пала.



Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке выходит за рамки мелкого регионального конфликта, гибнут люди, а противоборствующие стороны, кажется, что не собираются садиться за стол переговоров.



К России Ванга относилась особенно. По ее словам, этой стране уготована особая роль - роль спасительницы и миротворца. Россия не будет участвовать в Третьей мировой войне и установит мировое господство вместе с другими державами, вероятно, это будут Китай, Индия и, возможно, Германия.



Также Ванга говорила о том, что во Франции уже родилась девочка, которая унаследует ее дар ясновидения. Если предсказание верно, то сейчас эта девочка уже выросла, а значит, скоро мир услышит о новой предсказательнице.