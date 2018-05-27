Ученые разобрались в «невозможных» движениях Майкла Джексона

Нейрохирурги изучили "нарушающий" законы притяжения наклон Майкла Джексона, который впервые был показан в клипе на песню "Smooth Criminal" в 1987 году. Авторы объясняют, что без использования дополнительных приспособлений даже тренированный человек не способен на такое движение, и описывают, как это удавалось знаменитому певцу, передает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Майкл Джексон - один из самых успешных музыкальных исполнителей за всю историю человечества. Однако он не только собирал полные залы на концертах по всему миру, но и оказал существенное влияние на всю музыкалную индустрию, ведь именно он первым стал снимать музыкальные клипы как мини-фильмы - с собственным сюжетом, визуальными эффектами и хореографией. В одном из самых известных клипов на песню "Smooth Criminal" Джексон использует наклон прямым телом примерно на 45°. Такое движение недоступно человеку.

В новой работе три индийских нейрохирурга - поклонники творчества певца - анализируют этот танцевальный элемент с точки зрения своей профессии. Они показывают, что обычный человек сможет наклониться таким образом только на угол около 20°, для тренированного же он составит 25−30°. Затем они объясняют, как на самом деле исполнялся этот трюк: Джексон использовал запатентованные ботинки с особой конструкцией каблука, который мог зацепляться за небольшие препятствия на поверхности - обычно это был гвоздь. Тем не менее, даже применение этой хитрости не позволит обычному человеку наклоняться на 45°, так как ему не хватит мышечной силы корпуса и прочности ахиллова сухожилия, идущего от пятки вверх по ноге.