Найдена связь между жевательной резинкой и похудением
Жевательная резинка может принести пользу организму, в частности, способствовать похудению, если ее жевать во время ходьбы. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Васэда в Токио, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Исследование под названием "Влияние жевательной резинки на физические и физиологические функции" было представлено в Австрии на конференции, посвященной борьбе с ожирением, и опубликовано в журнале Journal of Physical Therapy Science.
Специалисты изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет. Их разделили на две группы. Представителям первой выделили по две подушечки жвачки (по три килокалории каждая), чтобы жевать во время движения в своем естественном темпе в течение 15 минут. Второй, контрольной группе вместо жвачки достался порошок, содержащий такие же ингредиенты.
Обе группы шли в течение 15 минут после часа отдыха.
В обоих случаях ученые измеряли частоту сердечных сокращений (как во время отдыха, так и во время движения), пройденное ими расстояние и расход энергии.
Выяснилось, что у участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы.
Наиболее положительный эффект был зафиксирован у пожилых людей.
"Наше исследование показало, что жевание жвачки во время прогулки увеличивало дистанцию и расход энергии людей средних лет, в особенности у пожилых мужчин", - утверждают авторы исследования.
Они также подчеркивают, что, комбинируя упражнения и жевательную резинку, можно эффективно контролировать свой вес.
Ввиду методологических ограничений ученые не смогли подсчитать точное количество жевательных движений. С их точки зрения, в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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