Почему депрессия для мужчин особо опасна

Ученые выяснили, что мужчинам не следует впадать в депрессию, ибо это может привести к бесплодию. Исследованием в данной области занимались научные специалисты из США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В исследовании приняли участие пары, лечившиеся от бесплодия. Оказалось, что депрессия у мужчин приводила к бесплодию, а у женщин - нет.

"Наше исследование предоставляет пациентам с бесплодием и их врачам новую информацию для рассмотрения при принятии решений о лечении", - говорит автор исследования Эстер Айзенберг, врач отделения по вопросам фертильности и бесплодия Национального института детского здоровья и развития человека.

Также известно, что 41 процент женщин и 50 процентов мужчин, лечащихся от бесплодия, страдают от депрессии. Чаще всего с симптомами сталкиваются женщины, но именно у мужчин депрессивное состояние наиболее опасно.

