Почему депрессия для мужчин особо опасна
Ученые выяснили, что мужчинам не следует впадать в депрессию, ибо это может привести к бесплодию. Исследованием в данной области занимались научные специалисты из США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В исследовании приняли участие пары, лечившиеся от бесплодия. Оказалось, что депрессия у мужчин приводила к бесплодию, а у женщин - нет.
"Наше исследование предоставляет пациентам с бесплодием и их врачам новую информацию для рассмотрения при принятии решений о лечении", - говорит автор исследования Эстер Айзенберг, врач отделения по вопросам фертильности и бесплодия Национального института детского здоровья и развития человека.
Также известно, что 41 процент женщин и 50 процентов мужчин, лечащихся от бесплодия, страдают от депрессии. Чаще всего с симптомами сталкиваются женщины, но именно у мужчин депрессивное состояние наиболее опасно.
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