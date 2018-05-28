Ученые научились уничтожать "бессмертные" раковые клетки

Ученые Института биомедицинских исследований в Барселоне обнаружили новый защитный механизм опухолей в человеческом организме. Исследование опубликовано в Cancer Cell, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эксперименты на больных одним из подтипов рака - трижды негативным раком молочной железы - грызунах показали, что злокачественные клетки способны бесконечно делиться из-за активности белка p38alpha, который восстанавливает их ДНК.

Ученые блокировали активность белка специфическими ингибиторами вкупе с классическими препаратами на основе таксана, используемыми в химиотерапии,- паклитакселом и доцетакселом. В результате в ДНК злокачественных клеток появились повреждения, многие из них погибли, а сама опухоль уменьшилась.

Рак молочной железы - одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний (второе по частоте после рака легких). Ежегодно в мире от него умирает около 500 тысяч человек. Выделяют три вида опухолей: ER-положительный, HER2-положительный и трижды негативный рак.