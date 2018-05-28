Несколько ароматов, которые отпугнут всех комаров от вашего дома

Когда наступает теплая пора, так великолепно вечером ощущать прохладу. Но у этих приятных моментов есть и обратная сторона - насекомые, которые во чтобы то ни стало жаждут человеческой крови, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Предлагаем вашему вниманию 8 запахов, которые не нравятся комарам.

1. Сто граммов камфары или валерьянки, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), или на источник огня - в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе - бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни (горсть рубленых корней залить 1,5 литрами воды, довести до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость для электрического фумигатора, не спешите бежать в магазин за сменным блоком. Залейте в пустой пузырек 100% экстракт (!) эвкалипта. Комары забудут дорогу в ваш дом.