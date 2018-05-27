Схватка двух леопардов попала на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео, на котором запечатлена схватка между двумя леопардами. Ролик опубликован на YouTube-канале Wildlife Sightings, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На записи видно, как сцепившиеся хищники выскакивают на дорогу и поочередно наносят удары. Леопарды без остановки набрасываются друг на друга, пытаясь прогнать соперника.

На видео также попал момент охоты хищника, победившего в схватке с сородичем: он осторожно подкрался к спящему буйволу и резко в него вцепился. Повалив жертву на землю, леопард поспешил оттащить добычу к дереву, пока другие буйволы не заметили пропажу.

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