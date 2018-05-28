Кислородная катастрофа: разгадана тайна первого массового вымирания на Земле

Около двух с половиной миллиардов лет назад на Земле произошло событие, известное как "кислородная катастрофа". Катастрофой оно, впрочем, стало для живых организмов, населявших тогда Землю, в то время как для подавляющего большинства населяющих Землю сегодня видов именно она подарила возможность появиться. В новом исследовании специалисты связали резкое увеличение количества кислорода в атмосфере с появлением континентов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Специалисты из США, Швейцарии и ЮАР проанализировали земные породы, возраст которых составляет миллиарды лет, и пришли к выводу, что кислородная катастрофа, по всей видимости, совпала по времени с периодом, когда континенты впервые появились над поверхностью воды. Учёные не склонны считать, что это было совпадением.

По предположению авторов нового исследования, в момент, когда первые участки суши "всплыли" над морем, Земля стала отражать значительно больше света и, как следствие, меньше нагреваться. Если вода практически полностью впитывала солнечные лучи, то континенты оставались сравнительно холодными, а когда на них появился белый снег, отражающий Солнце ещё лучше, процесс охлаждения ускорился ещё больше, на определённом этапе Земля замёрзла почти полностью.

Именно изменения, связанные с появлением суши и дальнейшим изменением климата, специалисты сочли причиной, по которой состав питательных веществ для живых организмов на Земле изменился, а как следствие, многие виды вымерли, а на смену им пришли другие.

Как отмечают учёные, ранее цепочку событий, которая привела к массовому вымиранию более двух миллиардов лет назад, представляли несколько иначе - считается, что само по себе появление существ, выделяющих кислород в результате фотосинтеза, привело к снижению парникового эффекта и похолоданию, а также к тому, что Земля стала более пригодна для существ, нуждающихся в кислороде, а не избегающих его.

Новая версия подразумевает, что похолодание могло стать причиной, а не следствием этих процессов, в то время как ключевую роль сыграло появление суши.