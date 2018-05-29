Почему в СССР не показывали фильмы с Робертом Де Ниро - ФОТО

Вообразите, что вы - кинозвезда и приехали в Россию, где хотите привлечь к себе внимание средств массовой информации. Намекните им на то, что возможно примете российское гражданство. Когда-нибудь в будущем, возможно.

Когда в ноябре 2015 года Роберт Де Ниро приехал в Москву, чтобы участвовать в церемонии открытия очередного ресторана Nobu (ему принадлежит пакет акций в этой сети суши-ресторанов), знаменитого актера спросили, не собирается ли он получить российский паспорт, как Жерар Депардье или Стивен Сигал. Де Ниро усмехнулся и ответил: "Как вы можете себе представить, это непростой вопрос, поэтому мы посмотрим".

Этого было достаточно для СМИ, чтобы поднять шум по поводу того, что актер "не исключает вероятности, что подаст прошение о получении российского гражданства". Некоторые даже заявили, что актер заявил о своем желании стать гражданином России. Поэтому позже представитель Де Ниро был вынужден уточнить, что у актера нет планов получения российского гражданства.

Впрочем, этот эпизод - не единственное, что связывает Де Ниро с Россией. Вообще-то, он был частым гостем Советского Союза с начала восьмидесятых годов. Day.Az со ссылкой на MixStuff расскажет о визитах Де Ниро в СССР и почему его не узнавали.

"Идеологически чуждый"

По словам покойного Михаила Козакова, выдающегося российского актера и режиссера, Де Ниро впервые приехал в Советский Союз в 1982 году для участия в съемках советско-американского фильма о балерине Анны Павловой. Американские продюсеры хотели предложить Де Ниро небольшую роль в фильме, чтобы привлечь американских кинозрителей. Но после его прибытия в Москву советские чиновники, отвечающие за киноиндустрию, поняли, что приглашение двукратного лауреата премии Оскар может быть идеологически ошибочным. Причиной было его участие в фильме "Охотник на оленей".



Во время своих визитов в СССР Роберт Де Ниро познакомился с многими советскими кинозвездами. Одной из них была актриса Ирина Алферова. Москва, 1983 год

В этом фильме Де Ниро сыграл американского солдата российского происхождения, взятого в плен во время войны во Вьетнаме. Как рассказал Козаков, "там есть одна сцена, где после захвата в плен главные герои, включая Де Ниро, подвергаются пыткам и унижениям под портретом Хо Ши Мина (вьетнамского коммунистического лидера), висящим на стене. На Берлинском кинофестивале после этого эпизода советская делегация покинула кинозал, не досмотрев картину до конца". В СССР фильм был назван антисоветским, несмотря на его очевидный пацифистский пафос.

Неизвестный американский актер

Однако, Де Ниро не покинул страну сразу после того, как ему отказали в роли. По словам Козакова, актера интересовал Советский Союз. Он остался, чтобы посмотреть Москву, а затем возвращался еще несколько раз. Возможно, поначалу он чувствовал себя несколько неловко, поскольку здесь его почти никто не знал. Дело в том, что фильмы с его участием в Советском Союзе не показывали.



В 1987 году Де Ниро приехал в Москву со своей дочерью Дреной, сыном Рафаэлем и приятелем Рафаэля по имени Оранж

Разумеется, были и исключения, как в случае с Козаковым, который узнал актера в одном из московских ресторанов. Так началась их дружба. Кроме этого случая, появление Де Ниро не вызывало никаких эмоций у советских граждан. Козаков описал один эпизод в своих мемуарах.

"Элегантная дама, заведующая одной из ленинградских гостиниц, узнала меня и была исключительно вежлива и дружелюбна. Увидев неизвестного американца в мятых хлопчатобумажных штанах и светлой рубашке, она спросила: "На какой мусорной свалке вы его нашли?" Когда я объяснил ей, кто это, она посмотрела на меня с явным недоверием". Тем не менее, американский друг Козакова не особенно беспокоился из-за отсутствия популярности в СССР и с удовольствием проводил здесь время.

"Духовная связь"

Во время одного из российских телешоу Де Ниро назвал своим другом известного российского актера Олега Янковского. Они познакомились в начале восьмидесятых в Италии. Де Ниро принимал участие в съемках фильма Серджио Леоне "Однажды в Америке", а Янковский играл у Тарковского в "Ностальгии". Когда Янковский скончался в 2009 году, Де Ниро сказал, что российский актер был "важным человеком в моей жизни. У нас была духовная связь. Я испытываю к нему самые теплые чувства. Я его очень любил".



Роберт Де Ниро и Олег Янковский участвуют в церемонии закрытия 20-го Московского международного кинофестиваля в 1997 году

Популярность Де Ниро в Советском Союзе резко возросла после перестройки Михаила Горбачева, когда в СССР ворвался поток голливудских фильмов. Хотя в 1987 году, когда актер возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля, у него все еще возникали проблемы с входом в гостиницу, поскольку никто из сотрудников его не узнавал. Де Ниро приходилось полагаться на помощь своих советских коллег, которых местные жители знали лучше.