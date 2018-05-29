Лайфхаки для дома, которые упростят вашу жизнь

Домашние заботы никогда не заставляют нас прыгать от радости. Но есть способы, с помощью которых ежедневное поддержание чистоты и порядка в доме будет не таким затруднительным. Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет читателям восемь лайфхаков: от первоклассных чистящих средств до способа не гладить рубашки.

Разгладить рубашку с помощью кубиков льда

Несколько кусочков льда помогут вам обойтись без утюга и отпаривателя. Положите два-три кубика льда в стиральную машину вместе с парой рубашек или брюк и поставьте её на режим сушки. Лёд растает и превратится в пар, который разгладит все складки. Этот трюк не так эффективен с тяжёлыми вещами, но для лёгких тканей это просто чудо. Самое замечательное, что сушить вещи таким образом нужно не более десяти минут.

Использовать уксус не только в готовке

Ваш любимый уксус может стать незаменимым помощником в день уборки. У вас тоже есть множество стеклянных стаканов, которые никак не отмыть до прозрачного блеска? Не тратьте своё время, натирая их средством для мытья посуды. Обычный белый уксус поможет вам избавится от водяных разводов на стаканах, а заодно и от многих других загрязнений в доме.

Стаканы можно замочить в разведённом белом уксусе или просто помыть их намоченной в нём губкой. Этот же фокус сработает с кофе-машиной и грязными кранами. Если вы не можете очистить от налёта насадку для душа, просто налейте уксус в пластиковый пакет, наденьте его на насадку и оставьте на ночь. Утром, чтобы душ заблестел как новенький, вам нужно будет лишь снять пакет и протереть насадку.

Это далеко не все возможности обычного уксуса. Например, чтобы очистить жалюзи, налейте немного уксуса в миску, а на руку наденьте старый носок, затем окуните пальцы в носке в уксус и протрите жалюзи. Это будет быстрее и проще, чем снимать жалюзи, чтобы помыть их целиком.

Собрать осколки хлебом

Осколки от разбитой посуды надо убирать очень тщательно. Большие осколки убрать достаточно легко, а вот с мелкими надо повозиться.

Как же с этим справиться? Намочите кусочек хлеба и прижмите его к полу там, где разлетелись осколки, они прилипнут к хлебу и не нужно беспокоится о порезанных пальцах или ступнях. Это намного проще, чем пытаться смести все мелкие осколочки. Так можно собрать даже кусочки, невидимые невооружённым глазом.

Крем для бритья против запотевших зеркал

Если намазать зеркало обычным кремом для бритья и протереть его бумажным полотенцем или тряпочкой, то можно не только избавиться от пятен на зеркале, но и на пару недель забыть о его запотевании. Также можно поступить с очками или с автомобильными стёклами.

Очистить микроволновку лимоном

Вместо того, чтобы оттирать и отскребать забрызганную едой микроволновку, можно отлично очистить её при помощи лимона. Просто выдавите сок одного лимона в миску с водой и опустите туда же сам лимон. Поставьте эту смесь в печку примерно на 3 минуты, этого времени должно быть достаточно для закипания.

Пар от закипевшей смеси заполнит микроволновку. Оставьте печку закрытой на 5 минут, затем откройте, достаньте миску и протрите внутри бумажным полотенцем или тряпочкой. Всё загрязнение очистится, а запах лимона перебьёт неприятный запах готовившейся там пищи.

Отмыть блендер за несколько секунд

Вместо того, чтобы разбирать блендер и мыть острые лезвия вручную, существует простой способ, который сэкономит вам время и силы. Наполовину наполните блендер горячей водой, налейте туда немного жидкости для мытья посуды, закройте крышку и включите его. Горячая вода и мыльное средство удалят все остатки пищи на лезвиях, и вам останется лишь сполоснуть прибор.

Избавиться от неприятных запахов

Вместо того, чтобы постоянно вымывать кухню от пола до потолка или заливать всё освежителем каждый раз, когда вы готовите рыбу, есть простые и недорогие решения для избавления от неприятных запахов в кухне.

Можно закипятить на плите смесь из воды и уксуса (100 грамм уксуса на литр воды). Можно сразу после готовки кипятить воду с кожурой апельсина и лимона.

Очистить ванну грейпфрутом

Забудьте про жёсткие и дорогие химикаты, используйте более органический способ очистки ванной. Для начала включите воду и полностью намочите ванну. Затем просто разрежьте пополам грейпфрут, посыпьте половинки большим количеством соли и начинайте чистить.

Соединение цитрусов и соли удаляет мыльные пятна и другие загрязнения, оставляя при этом приятный запах. Точно так же можно чистить раковины, краны и различные держатели в ванной комнате.

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