Пугающие знаки приближающегося конца света

Возникала ли у вас мысль о конце света, когда вы смотрели программу новостей по телевизору? Жутко, сколько всего рассказывают в новостях о таком, что указывает на возможный апокалипсис. Day.Az со ссылкой на MixStuff о пугающих признаках приближающегося конца света.

Богатые препперы

У супер-богачей больше денег, чем они знают, куда их потратить. Вот они и тратят миллиарды на подготовку к концу света - строят высокотехнологичные бункеры под своими домами и скупают участки земли в Новой Зеландии.

Религиозные гонения

Христиане считают, что массовые религиозные преследования станут признаком конца света. Согласно исследованию Йельского университета, 50 миллионов человек из Ближнего Востока и Азии вынуждены были покинуть насиженные места в основном из-за религиозных преследований в своих родных странах.

Тают арктические льды

Полярные регионы Арктики и Антарктики имеют первостепенное значение для мирового климата, но лед тает удивительно быстро, что может привести к катастрофе. Ученые прогнозируют, что Арктика может полностью освободиться ото льда уже к 2040 году.

Подъем авторитаризма

Немало известно имен самодержцев, которые правили и правят в мире. Однако существует реальный страх, что авторитаризм будет продолжать распространяться на Запад, подавляя влияние либеральных демократов, место которых займут деспоты и тираны. Это может привести к широкомасштабным преследованиям, ущемлению гражданских прав и войне.

Рост напряженности среди мировых держав

В последние годы Соединенные Штаты, Россия и Китай все чаще вступают в противоречия друг с другом, за конфликтами в Сирии и Украине стоят интересы России и США. В то же время Китай продолжает строить искусственные острова в качестве военных баз в оспариваемых водах и усиливает свое влияние в Юго-Восточной Азии. Растущая напряженность и плохо рассчитанный политический ход могут спровоцировать Третью мировую войну.

Устойчивость к антибиотикам

На протяжении десятилетий антибиотики спасали миллионы жизней от многих смертельных болезней. Однако в последние годы из-за неправильного и чрезмерного использования антибиотиков некоторые бактерии стали демонстрировать устойчивость к лекарствам. Эти штаммы бактерий бесполезно лечить какими-либо из известных антибиотиков, что угрожает жизням всех людей на планете.

Супер вулкан

Супервулканы - это настоящие бомбы замедленного действия для нашей планеты. Йеллоустоун - красивый и величественный парк в Соединенных Штатах, где находится одна из этих бомб. Ученые говорят, что в случае извержения вулкана Йеллоустона вся территория США покроется пеплом и настанет новый ледниковый период.

2000 SG344

Конец света имеет название - 2000 SG344. В действительности, это название астероида, который, по словам астрономов и ученых, может столкнуться с Землей 21 сентября 2030 года.

Крах генной инженерии

Передовые достижения генной инженерии, такие как CRISPR, воспринимаются как супертехнологии, способные излечить рак и искоренить врожденные дефекты. Однако, эффективно манипулируя геномом человека, можно непреднамеренно вызвать массу проблем, в том числе создать новую сверхчеловеческую расу, которая будет преследовать и уничтожать старую "несовершенную".

Разрушение экосистемы

Климат в мире резко меняется, в результате чего в самых разных местах происходят грандиозные бедствия - голод, засухи и наводнения. С такими резкими изменениями в окружающей среде целые виды растений и животных могут вымереть, что приведет к краху экосистемы.

Научная ошибка

Развитие науки достигло такого могущества, что достаточно одной ошибки в лаборатории, чтобы все пошло не так и разрушило мир.

Массовое безумие

Несмотря на то, что во многих развитых странах люди живут в очень комфортных условиях, в мире всё увеличивается количество страдающих от таких психических расстройств, как депрессия, нервозность и раздвоение личности. Ни к чему хорошему это не приведет.

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