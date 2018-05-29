Как делать красивые снимки с помощью смартфона - ФОТО

Фотограф Марк Олич часто использует свой смартфон, когда снимает артистов балета за кулисами в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Его работу даже выложили на официальной странице Apple в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на MixStuff.

"В основном я использую смартфон, когда фотографирую для себя, чтобы не расслабляться, оказавшись вдруг без профессионального фотоаппарата. А ещё для съёмки в местах, где профессиональная камера привлекает нежелательное внимание или, чтобы проверить построение кадра. А вообще, в театре происходит много интересного и, если видишь удачный кадр, неважно, что ты используешь, чтобы запечатлеть его". - говорит Марк.

Как преподаватель на курсах фотографии, он говорит, что со смартфоном просто показать идею для фото, сделать пробный кадр, объяснить принципы съёмки или просто доказать, что не имеет особого значения, чем вы снимаете: в конце концов, всё зависит от вас.

Вот советы Марка:

- Будьте всегда в поиске и всегда готовы сделать кадр. Наблюдайте за миром, как активный участник.

- Оборудование нуждается в тщательном обслуживании. Фотограф бережёт свою оптику, как зеницу ока. То же самое касается и телефонов, оптика должна быть чистой и без царапин. Это поможет камере фокусироваться быстро и точно.

- Снимая на телефон, пользуйтесь приложениями, позволяющими контролировать экспозицию.

- Это чрезвычайно важно, если вы хотите сделать по-настоящему профессиональный снимок или предпочитаете самостоятельно принимать решения, хотя бы выбирать выдержку.

- Я использую приложения ProCam и Lightroom, потому что они позволяют мне быть главным.

- Забудьте о формате JPEG. Снимайте в RAW-формате, это даст вам много преимуществ при обработке снимков и конечный результат отличного качества. И не работайте с высокими значениями светочувствительности (ISO).

- Не используйте цифровой зум, просто снимайте разными камерами, если позволяет смартфон (например, iPhone 7 Plus или iPhone X).

- Снимая в театре, я пользуюсь Bluetooth-кнопкой, придуманной для селфи. Это очень удобно.

В мире каждый день появляются миллионы красивых снимков. У нас есть всё, чтобы делать их: талантливые люди, профессиональные зеркальные камеры, смартфоны и сам окружающий мир, в котором чудесно жить и запечатлевать мгновения.

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