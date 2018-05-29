Эта скрытая кнопка даст вам дополнительное место в кресле самолета у прохода - ФОТО - ВИДЕО

Если вы предпочитаете занимать место в самолете у иллюминатора, несомненно, у вас не это есть свои причины - захватывающий вид, возможность использовать стену как опору для головы, отсутствие неудобств, связанных с необходимостью вставать, когда соседи отправляются в туалет. Однако, загадочная кнопка на подлокотнике сиденья у прохода может заставить вас пересмотреть свой выбор. О ней расскажет Day.Az со ссылкой на MixStuff.

Даже те, кто часто пользуется услугами авиакомпаний, возможно, будут удивлены, узнав, что в отличие от подлокотника, ближайшего к иллюминатору, подлокотник у прохода не закреплен жестко на своем месте, хотя именно так может показаться сначала. Как указывает ресурс Time, под подлокотником, рядом с шарниром, есть кнопка, которая позволяет поднять его. Это даст вам немного бесценного дополнительного места для локтя, хотя следует быть осторожным, когда мимо проезжает тележка с напитками.

Хотя этот совет может пригодиться при длительных полетах, а также когда вы встаете, чтобы достать сумку с верхней багажной полки, на самом деле основной функцией кнопки является обеспечение безопасности. Она позволяет "быстро и легко покинуть свое кресло в случае аварийного выхода из самолета", пишет Time. Хотя, поскольку почти никто не знает о ее существовании, полезность этой кнопки вызывает серьезные сомнения.

"Я путешествую почти постоянно в течение последних восьми лет, и ни разу ни в одном самолете мне не говорили, что ее можно использовать, чтобы было намного удобнее вставать с кресла, если вы сидите у прохода", - говорит видеоблогер Майк Кори.

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