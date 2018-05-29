Встань и не жри: люди, кардинально сбросившие вес, до и после метаморфозы - ФОТО
Похудение - чрезвычайно изнурительное занятие. Кто худел, тот знает. Исключение из жизни жареных пирожков с картошкой и включение в нее выматывающих тренировок - это круто на месяц-другой, когда требуется восстановить форму к летнему сезону, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. А вот встать на беговую дорожку на год и больше, чтобы кардинально изменить объемы тела, способен далеко не каждый. Такие люди заслуживают отдельного поста, преисполненного уважения.
7 лет настойчивости.
Анна с детства была полной, с детства сидела на диетах, но похудела только тогда, когда стала ходить в зал четыре раза в неделю.
От 101 килограмма до 65 менее чем за два года.
Когда-то Джейн весила около 270 килограммов.
За 13 месяцев похудела более чем вдвое и открыла жизнь заново.
После церемонии молодожены всерьез занялись фитнесом и на двоих похудели на 177 килограммов.
Уильям похудел на 104 килограмма, чтобы его допустили до службы в армии.
Минус 61 килограмм за два года.
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