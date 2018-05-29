Самые невероятные королевские свадебные торты - ФОТО

Королевские свадьбы издавна славились своей роскошью и экстравагантностью - например, церемония венчания британского принца Гарри и Меган Маркл обойдется, по мнению знатоков, в 45 миллионов долларов - и торты не являются исключением. Испеченные трудолюбивыми бригадами лучших шеф-поваров и кондитеров, они порой сооружаются из многочисленных слоев весом в сотни килограммов, украшаются изысканными цветами и нежными завитками глазури. Даже подставки для их демонстрации нередко являются самостоятельными шедеврами мастерства. Day.Az со ссылкой на MixStuff представляет самые невероятные королевские свадебные торты.

Тем, кого увлекло зрелище самых роскошных королевских свадебных платьев в мире, наверняка понравится захватывающее знакомство с 12 самыми невероятными свадебными тортами.

Свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы, высотой полтора метра и весом более ста килограммов. Это чудо кондитерского искусства было безжалостно съедено благородными гостями 29 июля 1981 года

Торт для церемонии бракосочетания королевы Елизаветы и принца Филиппа, состоявшейся в 1947 году весил 226 килограммов, а его высота составляла почти три метра. Чтобы испечь это гигантское угощение потребовалось две недели

Два констебля охраняют официальный свадебный торт королевы Елизаветы и принца Филиппа, 16 ноября 1947 года

К торжествам по случаю бракосочетания принца Уильяма и Кейт Мидлтон был изготовлен не столь внушительный, но не менее изысканный торт.

Королевский кондитер Фиона Кэрнс позирует для фотографии рядом со свадебным тортом, который она и ее команда сделали для принца Уильяма и его жены Кэтрин, герцогини Кембриджской, 29 апреля 2011 года

К свадьбе принца Джоэла Давита Маконнена, потомка последнего императора Эфиопии Хайле Селассие и американки Арианы Остин был испечен торт в шесть этажей.

Принц Джоэль Давит Маконнен Хайле Селассие и принцесса Ариана Маконнен запечатлены в момент поцелуя, нежность которого усилена изысканным вкусом торта, 9 сентября 2017 года

А у норвежских крон-принца Хаакона и крон-принцессы Метте-Марит торт был семиэтажный, еще выше, чем у эфиопских "конкурентов".

Крон-принц Хаакон Норвежский и его новая жена крон-принцесса Метте-Марит готовятся отведать кусочек свадебного торта во время торжественного приема в королевском дворце в Осло, 25 августа 2001 года

Свадебный торт принца Монако Альберта и принцессы Шарлин был увенчан рогом изобилия, а также украшен цветами и взрывами звезд.

Принц Альберт II и принцесса Шарлин режут свадебный торт во время религиозной церемонии королевского бракосочетания в главном дворе дворца в Монако, 2 июля 2011 года

Королевские особы не могут отказать себе в удовольствии рассечь свадебный торт саблей, с которой некогда шли в бой их славные предки.

Наследный принц Иордании Хамзе бин Хуссейн и его невеста принцесса Нур разрезают свадебный торт в ходе торжественного ужина в порту Акаба в Красном море, ночь 28 мая 2004 года

Безусловно, такие моменты придают особый шарм торжественной церемонии и остаются в истории династии.

Принцесса Максима и наследный принц Нидерландов Виллем-Александр готовятся разрезать свой свадебный торт в королевском дворце в Амстердаме вечером 2 февраля 2002 года. Около 1750 гостей присутствовали на церемонии бракосочетания сына королевы Беатрикс в 600-летней церкви Ньиве Керк. Любопытно, как они поделили торт на такое количество частей, не правда ли?

Рядом с их блистательными высочествами даже такому съедобному шедевру явно не достает великолепия.

Иорданский принц Рашид бен Эль-Хасан и его невеста принцесса Зейна режут свадебный торт во Дворце Бассман в Аммане, 22 июня 2011 года

Лучшие мастера-кондитеры страны вместе с монаршей четой присутствуют при разрезании торта, разумеется, с помощью специального церемониального оружия.

Крон-принцесса Швеции Виктория и принц Даниэль герцог Вастерготланд и их свадебный торт во время банкета в королевском дворце в Стокгольме, 19 июня 2010 года

Даже постамент под торт может быть самостоятельным произведением искусства.

Шведская принцесса Софья и принц Карл Филипп режут свой свадебный торт в королевском дворце в Стокгольме, 13 июня 2015 года

Хочется надеяться, что на вкус этот торт не менее прекрасен, чем на вид

Норвежская принцесса Марта-Луиза и ее муж Ари Бэн пробуют первый ломтик свадебного торта, 24 мая 2002 года.

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