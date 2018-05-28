На США надвигается мощный ураган

Ущерб США от субтропического урагана "Альберто" может составить свыше одного миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на специалиста исследовательского центра Enki Research Чака Уотсона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Уотсона, непосредственный ущерб в регионе от урагана может составить от 400 до 500 миллионов долларов. Еще 600 миллионов долларов регион может потерять из-за того, что туда не приедут туристы.

"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.

Ранее власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближением "Альберто".

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