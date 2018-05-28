Тест: назовите верно род существительного

Русский язык и так нельзя назвать самым простым языком в мире, а уж когда мы начинаем говорить о заимствованиях из других языков и "присвоении" словам того или иного рода, частенько происходит путаница.

Вы наверняка точно знаете, что "кофе" относится к существительным мужского рода. Но некоторые упорно просят бариста подать им "однО капучино". Порой это забавляет, а иногда - ужасно раздражает. Но уверены ли вы, что всегда правильно определяете род того или иного слова?

Конечно, "кофе" - самый простой пример из тех, что могли бы быть. Но мало ли в русском языке таких слов-"обманок"? Удастся ли вам справиться с заданием и верно определить род у каждого из представленных ниже слов? Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям тест на определение рода существительных.

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