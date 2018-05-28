Центральную черную дыру Млечного Пути разглядели в небывалых подробностях

Астрономы получили рекордно детальное изображение объекта Sgr A*. Это сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути и диск падающего на неё вещества. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная большой группой авторов в издании Astrophysical Journal.

Учёные весьма интересуются чёрными дырами вообще и сверхмассивными в частности. Эти экстремальные объекты помогают проверить передовые теории гравитации и вообще выяснить поведение материи в условиях, недостижимых в земных лабораториях. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ближайшая к Земле известная сверхмассивная чёрная дыра расположена в центре Галактики. Для того чтобы получить как можно более детальные её изображения, создана сеть радиотелескопов EHT. Конечной целью проекта является непосредственное наблюдение горизонта событий (условно говоря, "поверхности" чёрной дыры) и её так называемой тени. Тень представляет собой тёмную область на ярком фоне, которая возникает из-за воздействия гравитации объекта на пролетающие мимо фотоны. Согласно некоторым исследованиям, именно форма тени позволит отличить чёрную дыру от портала в удалённые области Вселенной - кротовой норы.

Данные, о которых идёт речь в новой статье, были получены сетью EHT, когда к ней впервые был подключён чилийский 12-метровый радиотелескоп APEX. Наблюдения были проведены в 2013 году, последующие годы ушли на обработку данных.

В реальности, правда, всё сложнее. Такая система получает не полноценное изображение, а его фрагменты, пробелы между которыми приходится заполнять с помощью моделей. Поэтому желательно использовать не две антенны, а несколько. Чем больше в сети баз (отрезков, соединяющих телескопы), различающихся по длине и/или по направлению, тем полнее будут собранные данные.

В результате удалось разглядеть в объекте Sgr A* детали размером 36 миллионов километров. Что, напомним, почти в пять раз меньше дистанции от Земли до Солнца, и это на расстоянии 26 тысяч световых лет от наблюдателя. Это рекордная величина. Она меньше предполагаемого диаметра аккреционного диска и всего в три раза больше радиуса Шварцшильда, который условно можно принять за размер чёрной дыры.

Подвергнув полученные данные сложной математической обработке, авторы построили две модели источника, которые согласуются с новыми наблюдениями. Согласно одной из них, мы имеем дело с ярким кольцом вокруг относительно тусклого центра. В другой речь идёт об отдельном излучающем пятне, сильно Оба варианта показаны на рисунке.