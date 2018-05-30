Citroen C5 Aircross: новый кроссовер для Европы с клиренсом внедорожника - ФОТО

Citroen представил европейскую версию нового кроссовера C5 Aircross, который в прошлом году дебютировал в Китае (там уже проданы 35 000 таких машин). Но исполнение для Европы отличается от своего азиатского собрата, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

При длине в 4,5 м новый C5 Aircross имеет дорожный просвет в 230 мм, что уже на уровне не кроссоверов, а серьезных внедорожников. Кроме того, машина получила новую комфортную подвеску Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями ходов сжатия - они не допускают жестких ударов на крупных ямах.

Также производитель сообщает, что C5 Aircross получил 20 систем помощи при вождении, включая "ассистента" движения по автомагистрали (Highway Driver Assist), функцию автономного вождения уровня II и систему Grip Control с функцией помощи при движении на спусках (Hill Assist Descent), позволяющей совершать поездки по легкому бездорожью.

Снаружи автомобиль выделяет не только характерная оптика, но и защитные накладки Airbump но низу кузова. Плюс 30 цветовых комбинаций экстерьера, семь цветов кузова, двухцветная крыша, три пакета Сolor Packs, включающие цветные вставки в переднем бампере.

В салоне - пять вариантов отделки, задний трехсекционный диван с продольной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. Также компания заявляет для новинки самый большой багажник в классе: от 580 до 720 л. Также внедрены цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма и емкостный сенсорный экран на 8 люймов, шесть коммуникационных технологий для связи и беспроводная зарядка для смартфона (опция).

Кроссовер предлагается с бензиновым и дизельным двигателями мощностью от 130 л.с. до 180 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью Citroën, использующей технологию Plug-in Hybrid (PHEV).

Производство нового кроссовера С5 Aircross начнется во Франции на заводе в Ренн-ла-Жанэ. Старт продаж в Европе и мире - с конца 2018 г.