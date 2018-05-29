Ученые выяснили, что популярные витаминные добавки бесполезны
Большинство популярных витаминных добавок не оказывают влияния на здоровье, говорится в исследовании канадских медиков из Торонтского университета, об их работе пишет Science Daily.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ученые провели обзорный анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год. В результате выяснилось, что кальций, а также витамины С и D, которые являются одними из самых распространенных пищевых добавок, не оказывают положительного или отрицательного эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.
Одновременно с этим исследование показало, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом могут уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.
"Здоровая диета - лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования по добавкам не показали, что есть что-лучше здоровых порций необработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи", - резюмирует соавтор исследования доктор Дэвид Дженкинс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть
С какими странами Россия воевала больше всего
-
28 Май 21:24 19 373
-
28 Май 15:38 8 666
-
28 Май 13:44 8 022
-
28 Май 11:34 7 958
-
28 Май 15:46 7 001