Ученые выяснили, что популярные витаминные добавки бесполезны

Большинство популярных витаминных добавок не оказывают влияния на здоровье, говорится в исследовании канадских медиков из Торонтского университета, об их работе пишет Science Daily.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ученые провели обзорный анализ рандомизированных контрольных исследований, опубликованных с 2012 по 2017 год. В результате выяснилось, что кальций, а также витамины С и D, которые являются одними из самых распространенных пищевых добавок, не оказывают положительного или отрицательного эффекта на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа, инсульта или преждевременной смерти.

Одновременно с этим исследование показало, что фолиевая кислота и витамин B в сочетании с этим веществом могут уменьшать сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

"Здоровая диета - лучший способ получить достаточный объем витаминов и минералов. До сих пор никакие исследования по добавкам не показали, что есть что-лучше здоровых порций необработанных растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи", - резюмирует соавтор исследования доктор Дэвид Дженкинс.