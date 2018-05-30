Парень нашел напуганного котенка под грузовиком и не смог оставить его там - ФОТО

Когда видишь под грузовиком такого маленького и испуганного котенка, нужно быть человеком без сердца и души, чтобы оставить его там на произвол судьбы. Наверняка именно такие мысли были в голове у пользователя сайта Reddit под ником JustAnotherGoodGuy.

"Мама-кошка сбежала и чуть не угробила животинку! - рассказал он. - Сразу после того, как я нашел эту маленькую прелесть, я отправил жене фотографию малыша с вопросом: "Я могу принести его домой?" - на что получил ответ: "Разве можно отказать такой милой мордашке?" На том и порешили. Потом сразу отнесли котенка в ветеринарную клинику, где нам сказали, что ему всего 4 недели".

Позже Аксель, как назвали кошечку, прекрасно нашла общий язык с 19-летним псом и двухлетним котом, уже обитавшими до этого в доме хозяев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. "Теперь Аксель в безопасности, в тепле и любима", - рассказали ребята. Что ж, остается только порадоваться такому проявлению человеческой доброты.