Парень нашел напуганного котенка под грузовиком и не смог оставить его там - ФОТО
Когда видишь под грузовиком такого маленького и испуганного котенка, нужно быть человеком без сердца и души, чтобы оставить его там на произвол судьбы. Наверняка именно такие мысли были в голове у пользователя сайта Reddit под ником JustAnotherGoodGuy.
"Мама-кошка сбежала и чуть не угробила животинку! - рассказал он. - Сразу после того, как я нашел эту маленькую прелесть, я отправил жене фотографию малыша с вопросом: "Я могу принести его домой?" - на что получил ответ: "Разве можно отказать такой милой мордашке?" На том и порешили. Потом сразу отнесли котенка в ветеринарную клинику, где нам сказали, что ему всего 4 недели".
Позже Аксель, как назвали кошечку, прекрасно нашла общий язык с 19-летним псом и двухлетним котом, уже обитавшими до этого в доме хозяев, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. "Теперь Аксель в безопасности, в тепле и любима", - рассказали ребята. Что ж, остается только порадоваться такому проявлению человеческой доброты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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