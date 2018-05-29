12 способов полезного использования хозяйственного мыла

Как понятно уже из названия, хозяйственное мыло было создано для облегчения бытовых хлопот. Коричневатые или сероватые бруски без упаковки заменяли нашим мамам и бабушкам целый арсенал химических и гигиенических средств.

Однако очень скоро стало понятно, что хозяйственное мыло обладает не только способностями оттирать, отмывать и отстирывать пятна любой сложности. Спектр его применения очень широк: это косметология и уход за собой, лечение таких заболеваний, как грибки различного происхождения, ожоги и кожные болезни, простуды и ангины. Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru расскажет о полезных свойствах хозяйственного мыла.

История хозяйственного мыла

Очень похожее по своим полезным качествам моющее средство использовалось еще в Древнем Шумере и Вавилоне. Найденные глиняные таблички III века до н. э. позволяют узнать его рецептуру: воду тогда смешивали с древесной золой, раствор кипятили и добавляли жир, получая мыльный раствор.

Само слово "soap" происходит от латинского корня sapo: в Древнем Риме на горе Сапо приносили жертвы могущественным богам. Животный жир постепенно скапливался после сжигания жертвы, а затем, смешавшись с золой ритуального костра, смывался дождем в реку. Постепенно хозяйки заметили, что стирать близ горы белье гораздо проще и легче, чем в других местах.

Современный состав это твердое средство для мытья получило в 1808 году: французский химик Мишель Эжен Шеврель вывел формулу из жиров и щелочи.

Уникальность хозяйственного мыла

В действительности это средство обладает целым рядом полезных качеств, которые делают его по-настоящему уникальным. Рассказываем, в чем его преимущества.

Цифры на куске мыла

72, 70, 65 % - это процент содержания жирных кислот в составе хозяйственного мыла. Кроме цифрового обозначения разница видна и по цвету, хотя в последнее время некоторые производители позволяют себе некоторые вольности с окраской и отдушкой средства.

Чем выше цифра, написанная на бруске, тем лучше его моющие и чистящие свойства, тем эффективнее оно борется с инфекциями, бактериями и грязью любого вида.

Хозяйственное мыло полностью натурально

Это его очевидное, главное и довольно завидное для других моющих средств преимущество: хозяйственное мыло полностью и исключительно натурально. Оно изготавливалось и продолжает производиться только из натуральных и экологически безвредных компонентов: растительных масел и животных жиров. Хозяйственное мыло является гипоаллергенным и признано абсолютно безвредным для человека: в нем нет никаких синтетических химикатов.

По этой причине хозяйственное мыло можно смело рекомендовать для стирки одежды и постельного белья новорожденных и маленьких детей. Мыльной водой опрыскивают домашние и садовые растения - хозяйственное мыло ничуть не навредит им, зато очень хорошо уничтожает вредных насекомых и некоторые инфекции.

Способы применения хозяйственного мыла

Их очень много. Мы расскажем о тех из них, которые могут принести больше всего пользы в самых неожиданных ситуациях.

Ткань и трикотаж

Качество некоторых тканей ощутимо улучшается, если стирать их с хозяйственным мылом. Например, изделиям из шерсти - в том числе вязаным вручную - хозяйственное мыло прямо-таки показано. Они приобретают после такой стирки пышность и мягкость.

Волосы

Мытье волос хозяйственным мылом даже в холодной воде стимулирует их рост. Шевелюра становится густой и сильной, локоны обретают блеск и гладкость.

Перхоть

Хозяйственное мыло отлично справляется и с этой неприятностью. Достаточно заменять при мытье головы обычный шампунь хозяйственным мылом раза два в неделю - и о напасти можно будет забыть.

Воспаления кожи

Даже довольно серьезные воспалительные процессы, возникающие порой на коже, могут быть остановлены хозяйственным мылом. В некоторых случаях достаточно простых промываний больного места с мылом, в других эффективны примочки и компрессы с густой мыльной пеной или натертым мылом.

Таким способом можно лечить даже довольно серьезные заболевания - фурункулы, нарывы и порезы.

Защита от инфекций

Хозяйственное мыло используется в гинекологии и хирургии: оно настолько хорошо обеззараживает поверхности, что хирурги порой используют его вместо перчаток во время врачебных манипуляций. К подобному приему иногда прибегают механики и автотехники: руки в случае отсутствия перчаток густо намыливают хозяйственным мылом и дают ему высохнуть полностью. Руки оказываются защищены от инфицирования в случае порезов.

Кожа лица

Хозяйственным мылом очень полезно умывать лицо, для оздоровления и омолаживания достаточно двух раз в неделю. После умывания следует смазать лицо обычным детским кремом.

Веник в парной

Стандартная процедура распаривания в сауне или бане с использованием веника полезна сама по себе. Эффект будет вдвойне ощутим, если предварительно замочить хвойный или лиственный веник в растворе хозяйственного мыла. Кожа великолепно очистится, а шлаки будут лучше выводиться из организма с потом.

Насморк

Начинающийся насморк очень хорошо лечится хозяйственным мылом. Пазухи нужно обработать ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе. Процедура не из приятных - может немножко пощипывать слизистые носа, но уже через две обработки насморк отступит.

Грибковые заболевания стоп

Пораженные участки стоп нужно тщательно мыть хозяйственным мылом с щеткой. После процедуры кожу следует насухо вытереть и обработать ее йодом.

Депиляция и бритье

После подобных манипуляций кожа на лице или теле часто краснеет и даже воспаляется. Чтобы избежать таких неприятных ощущений, нужно просто намылиться хозяйственным мылом и ополоснуться водой - и раздражение сразу сойдет на нет.

Уход за зубами

При наличии проблем в ротовой полости достаточно оставлять зубную щетку с нанесенной на щетину пеной хозяйственного мыла. Это полностью обеззаразит ее. Перед каждым использованием щетку нужно промыть проточной водой. Хозяйственное мыло нужно использовать каждый вечер для дезинфекции.

Гинекология

Антисептические свойства хозяйственного мыла настолько эффективны, что им с успехом лечат молочницу и зуд интимной сферы. Свечи из хозяйственного мыла используются в качестве мягкого, но действенного слабительного для беременных женщин, детей и пожилых людей при возникновении соответствующих проблем с пищеварительным трактом: хозяйственное мыло не повредит слизистую.

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