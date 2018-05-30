Как понять, готов он к школе или нет? Сможет ли он высидеть на уроках? Справится ли? Такие вопросы задают себе родители будущих первоклашек. Как же понять, готов ли ваш ребенок идти в первый класс? Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет читателям, как понять, готов ли первоклассник к школе.

Возраст

Никто вам не даст правильного ответа, в каком возрасте отдавать ребенка в школу - в шесть или семь лет. Решение о том, готов ли ребенок стать первоклассником, должны принимать родители. Наблюдайте - насколько ребенок психологически окреп, как общается со сверстниками, со взрослыми, сможет ли просидеть на одном месте полчаса, слушая учителя? Родители первоклашек часто говорят о том, что детки на полгода старше выглядят более зрелыми и готовыми к школе. Но учтите, что уже во втором-третьем классе этой разницы в "зрелости" не будет заметно. Так что если ваш малыш быстро адаптируется к новой обстановке, легко учится новому и находит общий язык со сверстниками, скорее всего, он готов к школе. Если же вас терзают сомнения, и вы никак не можете решить, отдавать ребенка в школу или нет, найдите грамотного детского психолога и проконсультируйтесь с ним.

Решение о том, готов ли ребенок стать первоклассником, должны принимать родители.

Готовимся заранее

Подготовка к школе не начинается с подготовительных курсов или с выбора школы, а чуть ли не с рождения. Это и построение режима дня, и правила в доме, и дисциплина. Перед тем, как начать выбирать школу, важно честно ответить на некоторые вопросы. Понимает ли ребенок, что существуют правила и требования? Знает ли, что такое дисциплина? Слушает ли взрослых? Если нет, то лучше не спешить, а за год постараться решить эти проблемы. Иначе ребенок не сможет проявить в школе весь свой потенциал. Также не стоит отдавать ребенка в школу, потому что ему "уже шесть лет" или "уже все идут". Не забывайте ориентироваться на психологическое и физическое состояние исключительно вашего ребенка.

Подготовительные курсы

На самом деле к школе можно подготовиться как на специальных курсах, так и без них. Дети в классе все равно будут с разным уровнем подготовки, но со временем это нивелируется. Ребенка к школе можно подготовить и дома, занимаясь с ним систематически, желательно, в одно и то же время. Занятия должны проходить в непринужденной обстановке, быть интересными и увлекательными для ребенка. Его стоит научить разбираться в понятиях "больше-меньше", объединять предметы и объекты одним словом, ориентироваться в базовых вещах - буквы, цифры, цвета, формы. В этом могут помочь наборы для развития пространственного мышления - наборы для творчества, мозаики, благодаря которым ребенок быстро познакомится не только с цветами и формами, но и разными фактурами. Мозаики могут быть даже "пушистые". Ребенку наверняка понравится процесс обучения, построенный в игровой форме.

Но самое важное, что должен знать ваш малыш - правила безопасного поведения на улице и в помещении, как общаться с незнакомцами, знать свой домашний адрес. И полностью доверять родителям и знать, что они поддержат его в любой ситуации.

Хочу учиться!

Ребенок точно готов, если он сам хочет идти в школу получать знания, учиться чему-то. Тогда ему стоит только помочь плавно влиться в учебный процесс, сделать подготовку к школе праздником. Важнейшее мероприятие - выбор первого рюкзака. Для первоклашки красивый ранец - это дополнительный стимул идти в школу. Но это выбор не только красивого аксессуара, но и выбор здоровья малыша. В первую очередь это должен быть рюкзак с ортопедической спинкой и широкими лямками, как у бренда 1Вересня.

Обратите внимание на гигиенические нормативы. Они включают вес школьной сумки и ежедневный учебный комплект с письменными принадлежностями. Для младшеклассника вес не должен превышать 1500 грамм. Ткань школьного рюкзака должна быть прочной и водонепроницаемой. Ну и немаловажно - рюкзак должен нравиться ребенку!

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