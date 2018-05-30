8 признаков того, что вам завидуют

Зависть очень часто маскируется за улыбками и веселыми лицами мнимых друзей. Вы делитесь своими успехами и достижениями или мечтами и планами - и видите восхищение и восторг в глазах собеседника. На самом деле, если приглядеться чуть внимательнее и обратить внимание на некоторые признаки, можно обнаружить, что и восторг какого-то человека, и энтузиазм в ваш адрес - неискренни. Вам завидуют - самой обычной, гнусной и некрасивой завистью.

Это чувство всегда разрушительно и полно презрения к вашему счастью. Нужны ли вам такие друзья и такое сочувствие по поводу радостей или печалей? Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru расскажет, как можно определить, завидует ли вам кто-то из вашего ближайшего окружения, чего вы даже не замечаете.

Комплименты в ваш адрес неискренни

Ваши друзья или коллеги могут просто-таки осыпать вас комплиментами - по поводу новой стрижки, отлично сидящего платья, по поводу ваших рабочих успехов или творческих достижений. Задумайтесь - сколько из них действительно искренни?

Очень может оказаться так, что за вашей спиной теплые улыбки человека сменяются гримасами злой зависти, а поздравления оборачиваются невнятными проклятиями и злословием.

Завистливые люди, как правило, мелочны и трусливы, поэтому вам в лицо никто не осмелится показать своих чувств. Напротив, вам будут льстить изо всех сил и всячески демонстрировать свои расположение и способность к эмпатии. Для чего это делается? Все очень просто: завистливые люди - своего рода вампиры. Они греются у чужого успеха, незаметно лишая силы счастливцев и вливая в ответ силу своего яда.

Как избежать этого? Помнить, что счастье любит тишину - иногда не стоит слишком громко делиться своими радостями или ждать одобрения своих несомненно хороших действий. Тогда и фальшивых комплиментов будет меньше. И зависти, конечно, тоже.

Ваши успехи оспаривают и принижают

Завистливые люди не умеют хвалить и признавать ценность других людей. Любой успех в их описании выглядит следствием случайного везения, а человек, который его достиг, выставляется ими посредственностью и выскочкой. Они часто говорят что-то наподобие "Да ну, так может любой. Тут нет ничего необычного". Радость достижения способна изрядно померкнуть, если обсуждать его с подобным человеком. Да и мотивация что-то делать дальше может резко упасть.

Избежать подобного можно, если поставить блокировку на подобное обесценивание вас или ваших успехов любым человеком - даже минимальных и самых незаметных. Единственный человек, который должен измерять свой успех, - вы сами. Не позволяйте никому влезать с комментариями и принижением ваших действий.

"Белое пальто" завистника

На любое ваше утверждение у них найдется повод самоутвердиться и выгулять свое "белое пальто". В любом случае завистливый человек будет рассказывать о своих реальных или мнимых достижениях, приписывать себе успехи, к которым, возможно, не имеет никакого отношения.

Завистники постараются сделать все, чтобы испортить вам любой праздник и омрачить настроение: если для привлечения общего внимания и отвлечения его от вас им придется сделать что-то из ряда вон выходящее - они это сделают. Именно такие подруги стараются на чужой свадьбе выглядеть ярче невесты, а если это не получается - способны устроить скандал на ровном месте и все равно добиться своего.

Подобных ситуаций бывает очень непросто избежать, но лучше относиться внимательнее к приглашению людей на значимые для вас мероприятия. Подумайте, кто из них носит то самое пальто белого цвета - нужен ли вам рядом такой человек в дни, когда ничто не должно омрачать вашего счастья?

Подражание вам

Казалось бы - если вам подражают, значит, вы образец в чем-то или у вас завелись поклонники и фанаты. Нет, скорее, все совсем наоборот. Это тот же самый энергетический вампиризм - имитируя вашу манеру одеваться или общаться с другими людьми, завистники словно бы влезают в вашу "шкуру", подпитываясь вашими успехами. Звучит странно, но это работает гораздо чаще, чем нам может показаться.

Вы не можете запретить кому-то копировать ваш стиль в одежде, разумеется; но при встрече с подобными подражателями лучше всего представлять, что вы окружены зеркальным щитом и вся их злобная зависть возвращается к самому человеку. Может оказаться так, что после короткого времени подобной практики такой человек либо резко перестанет повторять за вами и найдет себе другую жертву, либо вовсе исчезнет из вашего окружения.

Соревнование с вами

Их мерило успеха - ваши цели и способы их достижения. Это тоже своеобразная попытка подражать: у них нет своей дороги, своего пути и своих личных целей. Завистники непременно стремятся обогнать вас "на вашем поле", чтобы самоутвердиться и оставить вас ни с чем. Перманентное состояние завистливого человека - борьба с вашими успехами. А если им удается достичь тех же результатов или даже случайно обойти вас в чем-то, они постараются сделать так, чтобы об этом узнало как можно большее количество людей. Из числа ваших друзей. Стоит ли уточнять, что ваши успехи в их устах окажутся чистой случайностью, а их собственные достижения - следствием таланта, прилежания и трудолюбия?

Радость вашим ошибкам

Не ошибаются лишь те из нас, кто не делает вообще ничего. Стоит ли приходить в восторг от того, что кто-то допустил промах? Нормальному человеку это и в голову не придет, но завистник будет на седьмом небе от восторга.

Если вы поссорились с любимым человеком, завистник, узнав об этом, "посочувствует" вам при встрече, а после непременно постарается сделать так, чтобы примирение было невозможно. О вас наверняка порасскажут небылиц или правду, поданную так, что оправдаться потом будет очень сложно.

Что можно сделать в такой ситуации? Крайне осторожно выбирать тех, с кем можно поделиться вашими проблемами - особенно теми, в которых вы виноваты сами. Подумайте, не может ли ваше поражение оказаться выгодно тому, с кем вы собрались обсуждать свои ошибки или просить совета? Не промелькнет ли при этом в глазах человека радость оттого, что вы явно оплошали?

Сплетни и злословие за вашей спиной

Вас постоянно обсуждают, ваше имя постоянно на слуху, любое ваше действие подвергается мельчайшему разбору в деталях - и поверьте, это происходит вовсе не потому, что вы очень уж важная персона или знаменитость. Нет, просто завистник в вашем окружении обязательно будет постоянно напоминать всем о своей якобы близкой с вами связи, рассказывая и пересказывая слухи и сплетни, приукрашивая их и преувеличивая ваши недостатки - явные или мнимые.

Ненависть без причин

Такое случается, к счастью, не так уж и часто - но в вашем окружении может оказаться человек, который при каждом удобном случае обливает вас презрением и подчеркивает свою ненависть. Это может проявляться и в откровенных гадостях, которые вам устраивают, и в желании постоянно насолить любым способом. Причиной может быть все та же зависть.

Самым разумным будет просто вычеркнуть такого человека из своей жизни - скорее всего, попытка понравиться ему и довести отношения до хоть сколько-то приемлемого состояния "худого мира" или хотя бы нейтралитета не удастся.

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