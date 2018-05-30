10 сериалов с самыми красивыми концовками
Хорошо закончить длинный сериал - это задача не из простых. Зрители, полюбившие героев, не прощают фальши в этот ответственный момент.
Day.Az со ссылкой на IVI.RU представляет список сериалов с лучшими финальными репликами и сценами, который составил портал Entertainment Weekly.
Ганнибал
Сериал о докторе Лектере - злодее-консультанте, помогающем агенту ФБР Уиллу Грэму разыскивать маньяков.
Концовка. После того, как Уилл Грэм и Ганнибал убили Долархайда, они остаются одни на скале.
Ганнибал: "Видишь? Это все, чего я всегда желал тебе, Уилл. Нам обоим".
Уилл: "Это прекрасно".
Он обнимает Лектера и делает шаг в пропасть.
Баффи - истребительница вампиров
7 сезонов о том, как Баффи и ее друзья сражаются с нечистью.
Концовка. Баффи и ее друзья после финальной битвы со злом стоят на краю гигантской воронки. "Что мы будем делать теперь?" - спрашивает сестра Баффи. Та загадочно улыбается.
Дневники вампира
Братья-вампиры влюбляются в одну и ту же девушку и разгорается нешуточное соперничество.
Концовка. Долгожданная встреча Стефана и Дэймона. "Здравствуй, брат", - и 8 сезон заканчивается объятиями братьев.
Друзья
Ситком о жизни молодых нью-йоркцев, которые снимают квартиры по соседству.
Концовка. Друзья разъезжаются, поэтому оставляют на столике ключи от квартиры и в расстроенных чувствах направляются к двери.
Рэйчел: "Выпьем кофе?"
Чендлер: "Конечно. Где?"
Чирс
Ситком о небольшом баре, где местные жители встречаются, чтобы выпить и пообщаться.
Концовка. Тед говорит человеку за окном: "Простите, мы закрыты".
Парки и зоны отдыха
Комедийный сериал о том, как простой чиновник Лесли Ноуп пытается превратить заброшенный карьер в парк.
Концовка. Лесли и ее команда фотографируются после ремонта качелей в парке. Она собирается баллотироваться в губернаторы.
Бен: "Ты готова, детка?"
Лесли: "Да, я готова".
Офис
Комедийный сериал о буднях обычного офиса, сотрудники которого должны терпеть закидоны странного директора.
Концовка. В эпилоге, рассказывающем о дальнейшей судьбе героев, звучит финальная фраза: "В обычных вещах много красоты. Разве не так?"
Западное крыло
Сериал о внутренней жизни администрации президента США.
Концовка. Бывший президент покидает свой пост, уступая место новому. С женой они летят в самолете. Она спрашивает: "О чём ты думаешь?" Он отвечает: "О завтра".
Девочки Гилмор
История о неунывающей матери-одиночке и ее дочери, которые живут в маленьком городке.
Концовка. Мама и дочка сидят на ступеньках.
Рори: "Мама?"
Лорелай: "Да".
Рори: "Я беременна".
Твин Пикс
Новый виток сюжета о загадочном убийстве Лоры Палмер.
Концовка. Агент Дейл Купер появляется в доме Палмеров и спрашивает: "Какой сейчас год?"
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!