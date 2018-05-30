10 сериалов с самыми красивыми концовками

Хорошо закончить длинный сериал - это задача не из простых. Зрители, полюбившие героев, не прощают фальши в этот ответственный момент.

Day.Az со ссылкой на IVI.RU представляет список сериалов с лучшими финальными репликами и сценами, который составил портал Entertainment Weekly.

Ганнибал

Сериал о докторе Лектере - злодее-консультанте, помогающем агенту ФБР Уиллу Грэму разыскивать маньяков.

Концовка. После того, как Уилл Грэм и Ганнибал убили Долархайда, они остаются одни на скале.

Ганнибал: "Видишь? Это все, чего я всегда желал тебе, Уилл. Нам обоим".

Уилл: "Это прекрасно".

Он обнимает Лектера и делает шаг в пропасть.

Баффи - истребительница вампиров

7 сезонов о том, как Баффи и ее друзья сражаются с нечистью.

Концовка. Баффи и ее друзья после финальной битвы со злом стоят на краю гигантской воронки. "Что мы будем делать теперь?" - спрашивает сестра Баффи. Та загадочно улыбается.

Дневники вампира

Братья-вампиры влюбляются в одну и ту же девушку и разгорается нешуточное соперничество.

Концовка. Долгожданная встреча Стефана и Дэймона. "Здравствуй, брат", - и 8 сезон заканчивается объятиями братьев.

Друзья

Ситком о жизни молодых нью-йоркцев, которые снимают квартиры по соседству.

Концовка. Друзья разъезжаются, поэтому оставляют на столике ключи от квартиры и в расстроенных чувствах направляются к двери.

Рэйчел: "Выпьем кофе?"

Чендлер: "Конечно. Где?"

Чирс

Ситком о небольшом баре, где местные жители встречаются, чтобы выпить и пообщаться.

Концовка. Тед говорит человеку за окном: "Простите, мы закрыты".

Парки и зоны отдыха

Комедийный сериал о том, как простой чиновник Лесли Ноуп пытается превратить заброшенный карьер в парк.

Концовка. Лесли и ее команда фотографируются после ремонта качелей в парке. Она собирается баллотироваться в губернаторы.

Бен: "Ты готова, детка?"

Лесли: "Да, я готова".

Офис

Комедийный сериал о буднях обычного офиса, сотрудники которого должны терпеть закидоны странного директора.

Концовка. В эпилоге, рассказывающем о дальнейшей судьбе героев, звучит финальная фраза: "В обычных вещах много красоты. Разве не так?"

Западное крыло

Сериал о внутренней жизни администрации президента США.

Концовка. Бывший президент покидает свой пост, уступая место новому. С женой они летят в самолете. Она спрашивает: "О чём ты думаешь?" Он отвечает: "О завтра".

Девочки Гилмор

История о неунывающей матери-одиночке и ее дочери, которые живут в маленьком городке.

Концовка. Мама и дочка сидят на ступеньках.

Рори: "Мама?"

Лорелай: "Да".

Рори: "Я беременна".

Твин Пикс

Новый виток сюжета о загадочном убийстве Лоры Палмер.

Концовка. Агент Дейл Купер появляется в доме Палмеров и спрашивает: "Какой сейчас год?"

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