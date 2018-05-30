Правила этикета, которые мы нарушаем ежедневно

Мало кому хочется производить впечатление невежы, поэтому мы всячески пытаемся казаться вежливыми и придерживаться правил хорошего тона. Однако порой мы допускаем ошибки в мелочах, и иногда даже верим, что поступаем правильно. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет какие правила этикета мы нарушаем ежедневно

"Будь здоров"

Говорить это когда чихнул ваш друг или член семьи нормально, однако в других ситуациях лучше просто промолчать, делая вид, что этот момент остался незамеченным. В некоторых случаях допустимо предложить салфетку или платок.

Кашель

Когда мы кашляем или чихаем, то чаще всего прикрываем рот правой рукой, что является ошибкой, ведь именно эта конечность у нас выступает "социальной". В частности, ее мы подаем при знакомстве или взаимодействии, и не совсем приятно вместе с этим получать еще и множество бактерий.

Чай

Как правило, чай большинство размешивают по часовой стрелке, стараясь не задевать при этом стенки чашки. Однако правильно делать это взад-вперед, подобно маятнику. Таким образом сахар растворится быстрее, да и шуму будет меньше.

"Тыканье"

Взрослым недопустимо обращаться на "ты" к подросткам, поскольку к любому человеку старше 12 лет, согласно нормам этикета, делать это стоит на "вы". "Тыканье" молодой особе при просьбе передать за проезд или узнать время звучит грубо и невоспитанно.

Звонки

Если вы с первого раза не смогли дозвониться человеку, не нужно повторять попытки сразу же. Согласно этикету, следует переждать между вызовами два часа, чтобы у человека имелось время заметить пропущенный звонок и перезвонить. Кроме того, не стоит продолжать звонок после пяти гудков, а отвечать лучше после второго или третьего сигнала, чтобы абонент успел собраться с мыслями.

Общение

Умение слушать в отношениях нередко важнее умения говорить, поэтому следует позволять человеку закончить говорить, даже если тема беседы вам не очень интересна. При этом не стоит отвлекаться на смартфон или смотреть по сторонам, чтобы не обидеть собеседника.

Парфюм

Многие полагают, что если нанести мало парфюма, то аромат просто не будет различим. Однако существует в этикете такое понятие, как "круг аромата", то есть зона, за пределами которой запах духов ощущаться не должен. Как правило, он охватывает расстояние вытянутой руки, для чего достаточно всего нескольких капель парфюма. Если же у вас аэрозоль, лучше "нырнуть" в ароматное облако, чтобы обеспечить равномерность.

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