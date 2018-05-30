Дедовщина на советских подлодках: что это было

На флоте это явление называлось "годковщина". В силу специфики службы - сравнительно небольшой коллектив в ограниченном пространстве атомной подводной лодки (АПЛ) - неуставные отношения среди матросов срочной службы не были столь жесткими, как в армейской среде военнослужащих сухопутных войск. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о дедовщине на советских подлодках.

Выпить морской воды или поцеловать кувалду

В советском ВМФ, как известно, служили три года. Название неуставных отношений между матросами срочной службы "годковщина" как раз связано с временной иерархией: новички-матросы назывались "карасями", отслужившие два года - "подгодками", "годки", соответственно, имели 2,5-летний воинский стаж.

Первое, с чем приходилось сталкиваться прибывшему на АПЛ "карасю", - это посвящение в подводники. Новобранец должен был выпить полный плафон морской воды. В некоторых случаях выпитая вода заедалась консервированным черным сухарем. Еще один вариант посвящения - целование раскачивающейся кувалды.

Процедура требовала изворотливости, потому что в случае неудачного соприкосновения с объектом посвящения можно было лишиться зубов.

Права и обязанности "карасей" и "годков"

"Караси" занимались всей черной работой, какая только могла быть на АПЛ - уборкой, чисткой механизмов. Молодые матросы заправляли за старослужащих койки, мыли посуду.

"Годки" были вправе забирать у "карасей" часть их рациона. На советских подводных лодках соблюдалась традиция так называемой годовской пайки для старослужащих. На завтрак подводникам выдавалась буханка белого хлеба на четверых, ее за столом делили сами моряки.

Кроме этого, они получали по порционному куску сливочного масла и определенное количество сгущенного молока. "Караси" делали для "годков" птюху - бутерброд из хлебного мякиша, намазанного смесью сгущенки и масла, - это и была годовская пайка. "Годку" по сроку службы полагалась двойная порция птюхи.

Выпить чаю на клотике

Матросов для службы на подводной лодке стараются подбирать толковых и дисциплинированных. Отморозков, понятное дело, туда служить не пошлют - слишком велик риск дезорганизовать работу АПЛ, где любая оплошность может обернуться трагедией для всего личного состава судна.

Тем не менее подшутить над "карасями" или поучить их уму-разуму на советских подлодках допускалось, и командование на подобные проявления неуставных взаимоотношений смотрело сквозь пальцы.

Безобидные развлечения были одной из форм психологической разрядки, которая в ходе многодневного рейда подлодки составляла необходимую часть быта моряков-подводников.

К примеру, "карася" "годки" могли послать попить чаю на клотике (распространенная шутка для всех служивших в ВМФ). На флоте много специфических морских терминов (дек - палуба, шильдик - табличка на двери помещения на судне с названием каюты и др.). Клотик - это такой деревянный набалдашник на верхней части антенны, которая находится на поверхности АПЛ. Пока молодой матрос бегает с кружкой и выясняет местонахождение проклятого клотика, более опытные моряки над ним посмеиваются.

"Караси" на советских подводных лодках часто с непривычки хлопали переборочными дверьми, соединяющими отсеки АПЛ. Между тем для обеспечения герметичности такие двери требуется закрывать тщательно. "Годки", приучая молодых матросов соблюдать правила безопасности, могли заставлять "карасей" аккуратно прикрывать за собой дверь отсека по десять и более раз, чтобы новобранцы запомнили.

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