"Черный список" продуктов, которые вызывают онкологию

Ученые из Всемирного фонда исследований рака на своей официальной странице опубликовали черный список продуктов, которые вызывают рак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, специалисты советуют ограничить потребление жирного, фастфуда, полуфабрикатов, красного мяса и сахара.

"Имеются убедительные доказательства того, что рацион, в который входит большое количество "фаст-фудов" и других обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием жира, крахмалов или сахаров (так называемая диета западного типа) есть причиной избыточного веса. Повышенная жировая масса является причиной многих видов рака", - сказано в докладе ученых.

"Фаст-фуд" - это легкодоступные полуфабрикаты, которым свойственна тенденция потребляться часто и в больших количествах", - предупреждают они.

Ожирение, утверждают исследователи, способствует развитию 12 типов онкологии, а именно рака печени, яичников, предстательной железы, желудка, полости рта и глотки, кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и матки.

Ученые представили ряд рекомендаций, позволяющих избежать повышенного риска развития злокачественных опухолей.

Кроме физической активности, нужно соблюдать диету со значительным содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов. Также важно отказаться от алкоголя и пищевых добавок.

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