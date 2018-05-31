Tesla Model 3 установила рекорд дальности хода и сразу сломалась - ФОТО

Владельцы электрокаров марки Tesla регулярно предпринимают попытки уехать как можно дальше на одном заряде батареи. Новый рекорд дальнобойности для Model 3 на днях был установлен в США: электрокар преодолел почти 1000 км, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Хотя мог проехать и больше.

В минувшую пятницу, 25 мая, в США был установлен новый рекорд дальности хода для электромобиля Tesla Model 3. Американцам Шону Митчеллу и Эрику Страйту удалось преодолеть аж 975,6 км (606,2 мили) на одном заряде батареи. При этом заявленный производителем максимальный пробег модификации Long Range составляет до 500 км. Кстати, у подобных заездов на дальнобойность уже появилось собственное разговорное название - "гипермайлинг".

Сам рекордный заезд состоялся на улицах Денвера, штат Колорадо, а в качестве маршрута был выбран обычный городской квартал с низкой интенсивностью движения общей протяженностью всего в 1 милю. Участники заезда катались по дороге на скорости 25-30 миль в час до тех пор, пока у батареи не кончится заряд. Вся "поездка" заняла 32 часа. Днем температура воздуха в салоне поднималась аж до 42 градусов Цельсия, однако в целях экономии электроэнергии кондиционер не включали.



Интересно, что Шон Митчелл и Эрик Страйт останавливались на маршруте лишь для того, чтобы посетить уборную. А провизию и различные предметы первой необходимости участники подхватывали у машины сопровождения с помощью рыболовной сети.

Правда, сам электрокар Tesla Model 3 в итоге подкинул неприятностей. Во-первых, из его батареи не удалось выжать заявленные 75 кВт/ч - автомобиль остановился, израсходовав 66 кВт/ч, и дальше ехать отказался. Возможно, при других обстоятельствах Митчеллу и Страйту удалось бы преодолеть чуть большую дистанцию. Во-вторых, Model 3 после этого вообще отказалась заряжаться, и машину пришлось везти в официальный сервис Tesla Motors.